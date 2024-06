Mapa de Falsas soluciones identifica proyectos “verdes” que son distracciones a la crisis climática

El Mapa brinda un acceso al impacto de estos proyectos en la región con información sobre la localización, afectación de la comunidad, capitales públicos y privados involucrados

Imagen: www.mapafalsassoluciones.com/

La Paz.- La Plataforma Latinoamérica y el Caribe por la Justicia Climática (PLACJC) y la Campaña Global para Exigir la Justicia Climática (DCJ) trabajaron en conjunto para crear el Mapa de Falsas Soluciones a la Crisis Climática y poner a disposición una herramienta que permite visibilizar proyectos de empresas que se presentan como alternativa para el cuidado del medio ambiente, pero no son efectivas o incluso generan un mayor daño.

El proyecto cubre los territorios de América Latina y el Caribe, es un mapa que invita a las comunidades, que están siendo amenazadas por proyectos de impacto negativo, a proporcionar información para visibilizar sus problemáticas. El Mapa brinda un acceso al impacto de estos proyectos en la región con información sobre la localización, afectación de la comunidad, capitales públicos y privados involucrados.

El mapa en un primer análisis de 83 casos muestra que el 70 por ciento del financiamiento de falsas soluciones a la crisis climática es de origen privado, y que las comunidades más afectadas son indígenas y campesinas.

¿Qué son las Falsas soluciones?

El concepto de falsas soluciones hace referencia a iniciativas, políticas, proyectos o propuestas que se presentan como alternativa para «mitigar» o enfrentar el cambio climático que, sin embargo, no son efectivas. Se basan en estrategias que permiten ubicar la imagen pública de una empresa contaminante como si fuera responsable con el medio ambiente y, de esta manera, evite cumplir con sus responsabilidades por hacer daño al medio ambiente.

El mapa ofrece una visión de conjunto para entender la dinámica y el lenguaje de las falsas soluciones que permiten a los grandes contaminadores continuar sus actividades destructivas.

Según Martin Videla, Corporate Accountability Bolivia, durante su presentación en el Foro Social Panamazónico 2024, las falsas soluciones nos están llevando al borde del “colapso” porque son mecanismos de compensación (ya sea en geo ingeniería, captura de carbono directa, bioenergía, etc.), a los que califica como una serie de “elucubraciones científicas”, que no tienen mucho sustento y no van a salvar al planeta de la crisis climática porque no contemplan las causas estructurales.

“Las Falsas Soluciones son una peligrosa distracción porque permiten que se siga contaminado, evita que se aborden las causas estructurales, son financiadas por grandes corporaciones, grandes contaminadores, grandes países, son impuestas, las poblaciones se ven obligadas aceptar ya sea por chantaje o por división de las comunidades (…) Estas falsas soluciones son una nueva estrategia para profundizar el despojo colonial capitalista patriarcal que va contener a la Amazonia, al mundo y a sus pueblos.”, aseguró Videla.

Las Falsas Soluciones cuentan con múltiples formatos. Hay unas que corresponden a la especulación de mercado y a distracciones políticas. Para conocer más sobre las Falsas Soluciones al cambio climático, o denunciar una situación puede ingresar a www.mapafalsassoluciones.com

