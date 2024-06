Marchas y bloqueos en el país sólo benefician a intereses de políticos

Es importante tener presente que los bloqueos solo perjudican a la economía del país y los únicos que se benefician con la aplicación de estas medidas son actores políticos que muchas veces promueven la radicalidad.

Afirmando que con la aplicación de medidas de presión, como marchas y bloqueos, se perjudica las actividades de la población y del sector productivo en el país, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Alejandra Camargo, señaló que este tipo de acciones solo benefician intereses de políticos, mientras las actividades de la ciudadanía sufren pérdidas millonarias.

En declaraciones a medios de prensa en la Sede de Gobierno, la asambleísta representante del departamento de Cochabamba expresó su preocupación por los constantes anuncios relacionados a medidas de fuerza como medio para presionar al Gobierno en la solución de distintas demandas y reivindicaciones.

Camargo sostuvo que es importante tener presente que los bloqueos solo perjudican a la economía del país y los únicos que se benefician con la aplicación de estas medidas son actores políticos que muchas veces promueven la radicalidad de los movilizados.

“Instemos a la población a recordar que el bloqueo solamente beneficia a los políticos porque es la gente la que termina teniendo pérdidas millonarias diariamente”, dijo.

Aclarando que las manifestaciones ciudadanas mediante las que se expresa aceptación o rechazo hacia determinadas cuestiones relacionadas con la administración del Estado son parte de la democracia, la asambleísta de oposición negó que los bloqueos sean una opción beneficiosa en la actual coyuntura, pues su efecto es dañino para una economía nacional que ya atraviesa por una situación delicada.

“La manifestación está bien y cualquier tipo de levantamiento de voz por parte de la población es bueno pero, los bloqueos no, puesto son medidas que afectan a la población y sobre todo a una economía que ya está demasiado golpeada”, indicó.

Esta semana, con una declaratoria de estado de emergencia, representantes de la Cámara de Transporte Nacional e Internacional determinaron convocar a un bloqueo de caminos para los días 3 y 4 de junio, demandando al Gobierno central soluciones para la falta de dólares y combustible, además de la abrogación del Decreto Supremo 5146 y parar presuntos abusos de la Aduana Nacional e Impuestos, con el alejamiento de sus directivos.

Otro sector que anunció movilizaciones por la falta de dólares es el de los gremiales, que tras una semana de protestas, dieron un plazo hasta el 7 de junio para que el Gobierno atienda sus demandas, caso contrario iniciarán movilizaciones a partir del 10 de junio.

El miércoles, tras reunirse con autoridades de gobierno, la Cámara Boliviana de Transporte (CBT), declaró un cuarto intermedio en sus medidas y estado de emergencia hasta esta jornada, en espera de reunirse con parte de la dirigencia que exige reuniones directas con el Primer Mandatario.

“Dirigentes de la CBT que están presentes aquí, nos han solicitado un cuarto intermedio, están en desacuerdo con el señor Héctor Mercado y el señor Juan Yujra de ir a un bloqueo, no están de acuerdo en bloquear el país, no está bien, no es el momento para otra vez ir con bloqueos y obviamente ocasionar recesión en el tema económico”, indicó el ministro Edgar Montaño en conferencia de prensa.

El martes, el presidente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado, Héctor Mercado, señaló que la resolución de ampliado del sector realizado el pasado fin de semana en Cochabamba, exigió hablar con el presidente Luis Arce y no con ministros.

Montaño destacó que las autoridades que participaron de la reciente reunión y los 10 dirigentes de la CBT, coincidieron en que los bloqueos anunciados para este 3 y 4 de junio solo perjudicarían al país.

Fuente: El Diario