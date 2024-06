Marinkovic propone eliminar la reelección presidencial y liberar el tema del combustible

Fuente: eldeber.com.bo

Branko Marinkovic todavía no es candidato presidencial, pero tiene propuestas electorales. Dos de ellas son eliminar la reelección presidencial y acortar el mandato de un mandatario a solo uno. Además, sugiere vender las empresas estatales para que el Estado no siga invirtiendo en estas firmas que no generan utilidades. El empresario también habló de lo sucedido el 26 de junio en la plaza Murillo y califico como un “show” el asalto militar que comandó el exgeneral Juan José Zúñiga.