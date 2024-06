“Me alzó la falda y me tomó fotos”: el estremecedor relato de una niña que denunció a un catequista en Quillacollo

Fuente: Unitel

Una niña de 9 años de edad reveló a su madre la estremecedora razón por la que ya no quería asistir a una parroquia, ubicada al norte de la ciudad del municipio de Quillacollo, del departamento de Cochabamba. La menor denunció que el catequista, un hombre de 35 años, le tomaba fotografías a sus partes íntimas.

“Mi hija es la que comenta: Mami, el catequista, que pasa clases conmigo, me alzó la falda y me tomó fotografías. Y no sabía qué hacer, hice caer para taparme y me tapé”, relató la madre de la víctima.

Agregó que el hombre no se detuvo y volvió a levantar la ropa de la niña para seguir tomando las imágenes. “Mi hija se puso a llorar”, agregó la mamá de la niña.

La madre reveló que su hija temblaba al ir a la Iglesia. “Ya son varios domingos que mi hija no quería venir, me ponía excusas”, manifestó.

Tras la denuncia, la Policía aprehendió al hombre, quien intentó destruir su celular en un baño y trató de agredir a los uniformados para evitar ser capturado.