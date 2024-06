“Mi mamá quería que cumpla mis sueños”, el boliviano Wisper revela cómo llegó a ser uno de los mejores jugadores de Dota 2

Fuente: Unitel

El boliviano Adrián Céspedes Dobles, más conocido como Wisper, es uno de los mejores jugadores profesionales de Dota 2. Dejó hace años su hogar y a su familia en Cochabamba y actualmente se encuentra en Lisboa tras ser fichado por el equipo europeo bicampeón de The International, OG.

En un documental, estrenado este jueves por OG, en Youtube, Wisper contó que dejó su afición por el fútbol cuando conoció Dota, un pasatiempo que luego se convirtió en un trabajo apasionante.

En el documental Wisper, quien comenzó en Perú su camino profesional, destacó el apoyo de su mamá, que sigue sus logros a la distancia.

“Supongo que fue dar el salto de dejar, como que a mis familiares e irme a otro lado siendo joven. Creo que eso fue uno de los más difíciles. Yo después de tantos años, le pregunté a mi mamá: ‘¿Por qué me dejaste ir? Porque ahora que soy mayor, me pongo a pensar que estás sola y demás’. Y me dice que simplemente (ella) quería que cumpla (mis) sueños”, relata el boliviano, en una de las partes más conmovedoras de su historia.

Las competencias de OG son Europa y Wisper se concentra totalmente en su entrenamiento y tiene las metas claras. A pesar de la barrera del lenguaje, que logra superar por la amistad cómplice del resto del equipo.