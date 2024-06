Miley Cyrus revela los sacrificios que tuvo que hacer para ser una estrella de Disney

Miley Cyrus, la estrella pop conocida por su papel como Hannah Montana en la exitosa serie de Disney Channel, ha revelado recientemente detalles sobre su infancia en el ojo público. A pesar de su aparente éxito y fama desde una edad temprana, la cantante ha compartido lo difícil que fue crecer bajo los reflectores y la presión de la industria del entretenimiento.

Este año la cantante, tendrá una mención especial en los premios Disney Legend por haber “superado los límites de la creatividad, desafiado la sabiduría convencional y roto las restricciones del status quo”

La realidad es que para Miley haber pasado toda su adolescencia en Disney no fue tan divertido como podemos llegar a pensar aunque sin duda fue una experiencia única y segura, como dijo ella.

Desde entonces, la vida de Miley Cyrus cambió drásticamente. Pasó a ser una de las estrellas más reconocidas de Disney Channel y su rostro se convirtió en sinónimo de la icónica peluca rubia de Hannah Montana. A pesar de su corta edad, Miley estaba constantemente en el ojo público y bajo la presión de mantener una imagen perfecta y estar a la altura de las expectativas de sus fans.

En una reciente entrevista, Miley Cyrus abrió su corazón y compartió la realidad detrás de su infancia en la industria del entretenimiento. “He estado en el público durante más tiempo de mi vida del que no lo he estado”, fue una de las razones por las que Cyrus confesó que su adolescencia fue demasiado agotadora.





La cantante reveló que, a pesar de disfrutar de su trabajo y de la oportunidad de cumplir sus sueños, su infancia estuvo marcada por la presión y los sacrificios que tuvo que hacer para mantenerse en la cima.

Ser una estrella de Disney trae consigo muchos sacrificios que muchas veces el espectador no toma en cuenta. “No fui a la graduación, no fui a bailes, no tuve mucha experiencia social ni tiempo para amigos”, recordó la intérprete de “Flowers”

Miley confesó que, debido a su apretada agenda de trabajo, no tuvo tiempo para la vida social típica de una niña de su edad. «No tuve tiempo para los amigos ni para explorar mis propios intereses. Mi vida giraba en torno a mi carrera y a cumplir con las expectativas de los demás», dijo la cantante. Esta falta de tiempo para ser una niña normal tuvo un impacto en su vida personal y emocional, según Miley.

Sin embargo, aunque la experiencia fue bastante agotadora, Miley no tiene malos sentimientos ni rencor hacia Disney, empresa a la que le fue bastante bien con la cantidad de trabajo que realizaba.

Admitió que cree que realmente merece ese premio y que está muy emocionada por celebrarlo con todos sus fans.