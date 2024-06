Ministro de Economía sobre falta de combustibles: Si realmente hubiera esa carencia, no habría ni circulación de vehículos

El ministro Montenegro señaló que son ideas que son impuestas desde hace años por políticos de oposición y exaturoidades de que la economía está crisis.

Lidia Mamani / La Paz

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, manifestó este mipercoles que en el país no hay desabastecimiento de combustibles y que si fuera así realmente, como lo quieren hacer ver algunos políticos, exautoridades y hasta el “ala radical del MAS”, no habría ni circulación de vehículos en las ciudades del país, algo que no ha sucedido ni la gente está caminando para llegar a sus fuentes laborales.

“El país en este momento tiene diésel y gasolina (…). Les aseguro que todos ustedes han llegado a sus puestos de trabajo en movilidad, no han llegado a pie, es como que yo diga, luego de desayunar, no hay pan, es una contradicción y una paradoja. Entonces, cuando hay una sobredemanda obviamente la gente se asusta y hay filas, pero esta mañana he visto que ya no había filas, si hubiera realmente esa carencia en este momento no habría ni movilidades circulando en las ciudades del país”, enfatizó la autoridad en referencia a la escasez de carburantes.

En ese sentido, mencionó que muchos analistas políticos que fueron exautoridades, candidatos y políticos de oposición, han ido señalando desde hace varios años que la economía está en crisi, incluso el empresario Samuel Doria Medina, en abril de 2022, afirmó que en un par de meses el ministro de Economía iba a estar arrodillado ante el FMI, algo que no ha sucedido hasta la fecha, porque el Gobierno no ha recurrido a ese organismo internacional.

“Lo que quiero señalar es que sistemáticamente desde hace varios años vienen insistiendo en estas ideas y esa es la hipótesis de las profecías autocumplidas, ¿qué es eso?, que tiene que ver que cuando se van poniendo cierto tipo de noticias tratan de llevar justamente a ese resultado y eso es a lo que se han empeñado analistas, muchos políticos y actualmente lo hacen los evistas, que empujan a ese escenario”, consideró.

Para Montenegro, con esos dichos se tienen que ver varias fuentes de información, comparar varios análisis de cómo está la situación y no irse simplemente a una primera noticia o una intención de generar causa. Agregó que como Gobierno nacional están abiertos a hacer una evaluación con el pueblo boliviano.

También anunció que continuarán en reuniones con los empresarios privados, para “perfeccionar” el acuerdo de los 10 puntos, que se suscribió en febrero pasado y buscar un mejor destino para la economía nacional.