Ministro Lima afirma que Evo “siempre miente” en su programa dominical y que no vale la pena debatir con él

La autoridad afirmó que en las acusaciones que hace, ninguna presentó pruebas, al igual que los diputados del ala radical.

eju.tv / Video Radio Activa Bolivia

Lidia Mamani / La Paz

Ante las constantes acusaciones que hace constantemente el expresidente Evo Morales, entre ellos, que los hijos del actual mandatario Luis Arce, tienen propiedades y recursos por presuntos “negociados”, el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que es una persona que “siempre miente” cada domingo en su programa que se emite por kawsachun Coca. Incluso dijo que por eso no vale la pena debatir con él, porque sólo piensa en sus intereses.

“Siempre Evo Morales miente y sólo piensa en sí mismo, no hay ni una afirmación realizada por Evo Morales o sus diputados que se sostengan con pruebas y la verdad y esto ha quedado claramente establecido para la población boliviana. El diputado Renán Cabezas sale a decir que los hijos del presidente Arce salen a decir que los hijos tienen créditos de más de un millón de bolivianos y dicen que van a presentar las denuncias. Hace tres meses viene diciendo esto y no ha presentado ninguna prueba”, respondió la autoridad ante la consulta sobre del por qué desde el Gobierno no responden a las afirmaciones de Morales cuando lanza acusaciones.

Por ejemplo, citó que el diputado Héctor Arce “ataca” a los hijos del presidente Luis Arce, cuando los acusa de cometer delitos, pero, mencionó, que no le dice al país, que se han hecho las investigaciones, que se han abierto los casos y que el Ministerio Público ha rechazado las mismas, porque son “medias verdades y porque mienten permanentemente”.

También puede leer: Evo Morales responde a jefe militar y dice que se gesta un «autogolpe»

“Lo dicen como si fueran verdad y no hay ni una afirmación de Evo Morales, cuando ataca, cuando agrede, que se base en pruebas y en documentos. Lo que voy a mantener siempre es que, no vale la pena seguir debatiendo con una persona que miente permanentemente y que sólo piensa en él mismo”, insistió.

Continuó y dijo que: “esa es la realidad de los programas de Evo Morales, por eso ya no se le contesta, porque es claro que engaña y miente al país en los programas que hace los domingos”.

Ante la consulta del por qué cree que tiene tanta repercusión las afirmaciones de Morales, consideró que eso tiene que ver con las publicaciones que hacen los medios de prensa y que si se hiciera una encuesta, no sería parte de la agenda nacional, por eso no les causa preocupación sobre lo que diga.