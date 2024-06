Ministro Montaño afirma que en “cualquier momento” convocará a dialogar al transporte pesado

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, afirmó que en “cualquier momento” convocará al diálogo a los dirigentes del transporte pesado, que amenazaron con iniciar un bloqueo indefinido a partir del jueves 27 de junio.

Fuente: ABI

“En cualquier momento nosotros podemos realizar una convocatoria o también ellos nos pueden solicitar alguna otra reunión excepcional o una reunión normal, nosotros vamos a realizar las visitas correspondientes”, afirmó durante su visita a la ciudad de Potosí, mientras en Santa Cruz se realizaba el ampliado de un sector del transporte pesado, dirigida por Héctor Mercado y Juan Yujra.

Precisamente en ese ampliado, el sector dio un plazo de 72 horas al Gobierno para que atienda sus nuevas demandas sectoriales, de lo contrario advirtió con iniciar un paro movilizado indefinido y bloqueos de vías con cierre de fronteras a partir del jueves 27 de junio.

Este sector exige la abrogación del Decreto Supremo 4372 (sobre gravamen arancelario de importación de motores, neumáticos, partes y accesorios), dar solución a los problemas con la Aduana Nacional, Impuestos Internos y Diprove.

Además, piden la destitución del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

Si bien el encuentro se realizó en la capital cruceña, a éste, no acudió la dirigencia de la Cámara de Transporte del Oriente. El dirigente de este sector, Luis Añez, recordó que en la reunión con el presidente Luis Arce, el 16 de junio, se acordó un plazo de 90 días para resolver las demandas en las mesas técnicas.

Incluso anunció que en las siguientes semanas se realizará un ampliado nacional de las cámaras departamentales en La Paz.

En criterio del ministro Montaño esto refleja que hay “un desbande” en la Cámara Boliviana de Transporte (CBT).

“La Cámara Boliviana de Transporte está realizando en Santa Cruz un ampliado y lo que hemos visto nosotros y no es nuestra tuición, hay un desbande, hay una división en este sector. Yo no quiero entrar en más detalle en este tema, pero hay posiciones, hay presidentes de la Cámara Boliviana de Transporte que no están de acuerdo con el señor Héctor Mercado”, aseguró.

Jfcch/Nj

Fuente: ABI