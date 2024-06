Misael Nallar remodela piso en la cárcel y compra varios enseres

Diego Seas.

Fuente: El Deber

Misael Nallar Viveros, el acusado del triple asesinato de dos uniformados y un voluntario del Gacip en la ruta a Porongo en 2022, financió la remodelación de todo el piso del bloque B de la cárcel donde él guarda detención preventiva junto a otros privados de libertad considerados de altísima peligrosidad.

Para Limpias, estas acciones no están fuera de lugar sino enmarcadas dentro de la ley 2298 que establece que los privados puedan realizar “algunas mejoras” , y en muchos de los casos se consiguen donaciones a través de los que purgan penas en cualquiera de los centros.

“Los reos no pueden tener atribuciones”

Ramiro Llanos/ ex director de Régimen Penitenciario

Hay una tolerancia al ingreso de ciertos materiales que mejoran la convivencia o la infraestructura del recinto penitenciario, en todas las cárceles. Y por supuesto esto no es gratuito, tiene su costo, el poner losas o cerámicas implica entregar la administración al mundo de los privados de libertad.

En Bolivia, la administración penitenciaria está a cargo de la Dirección Régimen Penitenciario, en la seguridad interna y externa a cargo de la Policía, nunca los internos pueden tener atribuciones, no son autoridades ni designadas, ni ganaron un concurso de méritos, son personas que cometieron delitos.

Cada uno tiene su lugar, ¿qué más sucederá? Por eso no hay cámaras de seguridad, aunque las autoridades digan que han avanzado en la tecnología, ninguna cárcel de Bolivia tiene cámaras de seguridad.

En la era de Rubén Costas, donó unas 16 cámaras de vigilancia y nunca se las instaló, lo mismo pasa en San Pedro. No hay reglamento, por eso no se evidencia qué ingresa, si es alcohol o droga, los recintos están abiertos todo el día, no tiene que haber autoridad compartida.