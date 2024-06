Montaño a las amenazas de Evo: “Todos los indígenas, antes de vos, han preferido morir en Bolivia por luchar por su gente”

Ante nuevas amenazas de bloqueos que hizo Evo Morales, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, le recordó que huyó del país en noviembre de 2019: “Todos los indígenas, antes de vos, han preferido morir en Bolivia por luchar por su gente”. El ministro Montaño y Evo Morales. Fotos: APG

Fuente: Brújula Digital

“Al compañero Evo que ha amenazado nuevamente salir a las calles hasta derrocarnos, hasta tumbarnos, hasta darnos un golpe de Estado, yo no me he escapado compañero Evo como tú lo has hecho. Yo he aguantado aquí el golpe de Estado, y todos los indígenas, antes de vos, han preferido morir en Bolivia por luchar por su gente”, dijo Montaño el martes a los periodistas.

El lunes, Evo Morales advirtió al presidente Luis Arce que promulgue la ley 075, aprobada en la Asamblea convocada por Andrónico Rodríguez, y cuyo objeto es cesar a los magistrados autoprorrogados. “Lucho, en 10 días promulgue esa ley. Si no promulga, el pueblo en las calles o en el camino va a ser promulgar esa ley”, dijo el líder cocalero en un ampliado del MAS evista, en Villa Tunari.

La madrugada del domingo 10 de noviembre de 2019, un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (COB) estableció “manipulación dolosa” y “parcialidad de la autoridad electoral”, en las elecciones del 20 de octubre de ese año y que alteraron “la voluntad expresada en las urnas”. Este informe fue ratificado 45 días después del mismo año.

En horas de la tarde del mismo día, Evo Morales renunció a la Presidencia y un día después huyó a México. “Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía”, se lee en la cuenta X de Morales del 11 de noviembre de 2019.

Entonces, mientras los evistas gritaban “ahora sí guerra civil” e incendiaban el país en medio de conflictos políticos, Evo Morales anuló las elecciones generales de ese año y a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, después huyó del país.

El lunes (10) y después de un ampliado con el evismo en Villa Tunari de Cochabamba, Evo Morales advirtió al presidente Arce que, si no promulga la ley 075 en 10 días, la misma que fue sancionada en la sesión de la Asamblea Legislativa del pasado 6 de junio, el pueblo lo hará aprobar en las calles.

El ministro Montaño le recordó de estos hechos a Evo Morales y anunció que él saldrá a las calles a defender la democracia. “Vos dices quiénes van a salir a las calles, yo voy a salir como muchos ciudadanos a defender la democracia porque el presidente Lucho ha tenido la votación de más del 55% de la población boliviana. Y todos vamos a salir a las calles a defender a nuestro Gobierno a defender la democracia y la libre expresión”, manifestó el titular de Obras Públicas.

