Mototaxista resulta gravemente herido, tras choque con trufi en la Virgen de Cotoca

Santa Cruz.- Cerca de las 9:00 de este miércoles 12 de junio, se registró un grave accidente de tránsito en la avenida Virgen de Cotoca, cuando un mototaxista, identificado como José Tardio, impactó violentamente contra un trufi que hace el servicio de transporte público desde Cotoca hacia Santa Cruz. El mototaxista resultó gravemente herido, con una lesión severa en la cabeza, y fue evacuado de urgencia a un centro asistencial.

Según los testimonios recabados en el lugar de los hechos, una testigo relató que “el semáforo estaba en verde cuando la moto pasó, el trufi tocó bocina para que no pase, pero la motocicleta pasó y ahí lo impactó”. Otra pasajera que iba a bordo del trufi corroboró esta versión, añadiendo que “la moto se atravesó, el auto le tocó bocina todavía”.

El impacto fue tan fuerte que Tardio quedó tendido en la plena vía. Las autoridades de Tránsito llegaron rápidamente al lugar para realizar las pericias correspondientes y dirigir el tráfico, que se vio momentáneamente interrumpido.

Por su parte, el conductor del trufi, Erick Denis Miranda, señaló que encuentra cooperando con las autoridades para esclarecer las circunstancias del accidente. “Se me cruzó el semáforo en verde, no pude frenar porque de la nada apareció y se me atravesó la moto”, contó Miranda.