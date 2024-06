Nallar permanecerá aislado de la población en Chonchocoro, anuncia Régimen Penitenciario

El director de Régimen Penitenciario desmintió la versión de que el privado de libertad fue torturado como denunció su abogado. Perdió una uña del pie por las patadas que propinó a policías, afirma.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que el privado de libertad acusado de encabezar un motín en la cárcel de Chonchocoro el sábado ya no regresará al bloque B y estará aislado de la población por su alto grado de agresividad.

«Actualmente se encuentra en un área de salud en el centro penitenciario de Chonchocoro y estará en reposo absoluto y después de su recuperación al 100% vamos a tomar otro tipo de determinación (…), hoy ya no está en el bloque B, ya no volverá donde anteriormente estaba conviviendo dentro del penal de Chonchocoro, él estará aislado en otro espacio y una vez que se recupere (estará) separado de los bloques de población, los bloques de población donde están generalmente gran cantidad de privados de libertad. Él no va retornar a esa gran cantidad de población porque también hay una molestia de parte de la mayoría de los privados de libertad de este recinto que censuran el actuar del privado de libertad», informó Limpias en una entrevista con Cadena A.

El ministerio de Gobierno mediante videos de las cámaras de seguridad de la cárcel de Chonchocoro identificó a Nallar de encabezar un motín que no prosperó y de agredir a policías con el objetivo de quitarles la vida. El hecho ocurrió el sábado.

El procesado está detenido por el asesinato de dos policías y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil de la Policía (Gacip) en junio de 2022, en Porongo (Santa Cruz).

En las imágenes se observa que Nallar empieza a agredir a los policías con golpes de patadas y puñetes seguido de sus acólitos, después orden la destrucción de las cámaras de seguridad.

La defensa del acusado denunció que éste habría sido torturado y que le habrían arrancado las uñas, pero el director de Régimen Penitenciario desmintió la acusación.

«Vemos en el video cuántas patadas va lanzando y se le caído una uña del dedo gordo del pie, sólo una. Ahí se va desmintiendo cómo quieren exagerar queriendo mostrar como víctima al victimario», lamentó Limpias.