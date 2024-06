“Ni conozco el mercurio”: las palabras del senador Hilarión Mamani para que se aprueben contratos mineros sin ficha ambiental

Hilarión Mamani, senador del MAS del departamento de Potosí, en busca de que se aprueben los 19 contratos mineros observados por no contar con estudios ambientales, realizó una serie argumentos que generaron cuestionamientos. En tanto, la Cámara de Senadores terminó rechazando el proyecto.

“Qué articulo dice que antes de firmar el contrato administrativo minero, dice que tiene que tener ficha ambiental”, comenzó Mamani su intervención en la sesión.

El senador potosino también se refirió al mercurio, que se usa para separar y extraer el oro de las rocas, y dijo desconocer este elemento. También se refirió a la ocasión en la que el entonces ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, afirmó, para poner en duda efectos nocivos, que en su infancia en Potosí jugó con mercurio.

“Ahora hablan del mercurio, ni conozco yo el mercurio. Una vez escuché al ministro, no es marginarlo, abuelito, dice ‘Yo con mercurio jugaba en Potosí’, pero en Potosí no se utiliza mercurio. Es complejo, en complejo no se utiliza, en complejo, para refinar, se usa el xantato y otros activos, pero no el mercurio”, indicó.

El senador masista se refirió al Convenio de Minamata, que tiene el objetivo de proteger la salud humana y del medio ambiente de los efectos del mercurio y que tiene el enfoque de reducir su uso en la minería.

“El Ministerio de Medio Ambiente tiene que aplicar, hasta ahorita tal vez ni siquiera se ha movido”, indicó.

“Si hay una contaminación inminente, que haya sanciones drásticas, pero no hay eso. Son las autoridades que tienen que hacer cumplir, pero sin más motivo están lastimando, (acusando que) ‘el minero está haciendo’”, dijo Mamani.

“Pido su aprobación (de la norma de los contratos) para que los hermanos tengan la fuente laboral, para que lleven el pan del día a su familia”, señaló en otra parte de su argumentación.

“¿Si no vamos a dar contrato minero, qué van a hacer? Van a ir a saquear a otra parte, van a ir a jukear (robo de mineral)”, agregó.

Finalmente, los contratos fueron rechazados en la sesión que se hizo con presencia de cooperativistas, quienes lanzaron amenazas tras conocer el resultado de la votación de los senadores.

“Esto no termina aquí, se van a acordar opositores manq’a gastos (mantenidos)”, vociferaron al salir de la sala.