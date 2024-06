“No identifican al agresor”, niña habría sido abusada por un menor de 12 años

La madre de la víctima exige justicia y pide la destitución de la directora.

Sacaba, Cochabamba.-

La jornada de este miércoles padres de familia bloquearon la avenida Villazón, exigiendo que un caso de abuso sexual a una niña de 6 años, dentro de una unidad educativa sea investigado. Con carteles en mano exigieron la destitución de la directora del establecimiento.

Acusan a la autoridad por no actuado con celeridad en este caso, señalan que la menor fue abusada por un niño de 12 años, que hasta el momento no fue identificado. Desde la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sacaba indicaron que la directora denunció el hecho de forma oportuna.

“Se tiene la nota presentada por la directora, respecto a este hecho, puso de manera escrita la posible agresión (…) El mismo día que se hizo la intervención no se pudo identificar al menor agresor, la niña no pudo identificarlo, realizaremos el desdoble de las cámaras”, indicó el responsable de la Defensoría, Carmelo Valencia.

La pequeña recibe el apoyo psicológico y por el momento se encuentra estable. La madre de la menor abusada dijo que su hija requerirá atención psiquiátrica y medicación, señaló que su hija está muy afectada por lo ocurrido.

“Mi hija está teniendo ataques de pánico (…) La directora me amenazó, porque soy extranjera, me dijo que había la posibilidad de una contradenuncia y que me deportaran. Recién ahora están moviéndose ahora, antes no lo hacían, porque me decían al tratarse de dos menores no hay mucho que hacer”, aseveró la madre de la víctima.

La madre de tres niños pide justicia y la colaboración de las autoridades. “Pido la inmediata destitución de la directora, porque ella ha tratado de tapar todo lo ocurrido”, añadió.

