«No pude terminar mi carrera», lamenta enfermera falsamente acusada por rapto del bebé Alex

Fuente: Red Uno

Esta semana, la raptora del bebé Alex y sus cómplices fueron sentenciados por el secuestro registrado en 2022. Sin embargo, aún hay víctimas de este caso que no reciben justicia. Se trata de la enfermera Dana Palavecino y el chofer de taxi, Reynaldo Chura. Ambos fueron falsamente acusados por el rapto del menor de tres meses.

El abogado Manolo Rojas recordó que Dana, estudiante de enfermería, fue investigada por el secuestro de dos bebés, Alex y Daylin.

Dana, que recuperó su libertad tras un largo proceso, contó que no logró titularse, ya que fue detenida cuando le faltaba muy poco para terminar su carrera.

«No he terminado mi carrera. Yo estaba en mi último año, ya por defender. No me faltaba mucho para salir, le dije a la fiscal, pero me mandaron a celdas, a la cárcel de Obrajes. Ya no pude terminar mis estudios. Además que yo estaba con arraigo», contó Dana a Red Uno.

Recordó que cuando fue detenida le suplicó y rogó a la fiscal, asegurándole que ella no era culpable, tenía pruebas, cámaras que mostraban que ella trabajaba en la zona sur de La Paz, cuando el secuestro se registró en el trayecto en la plaza Eguino.

«Dijeron que había recompensa si alguien encontraba a la raptora. Estaba en mi trabajo, vinieron, me notificaron y me dijeron que vaya a declarar. El que nada teme, nada debe no, y fui voluntariamente, les presté mi celular. En la declaración, me hicieron unas preguntas», indicó.

En ese momento, empezó el calvario que aún no termina.

«El investigador Aspi Pucho allanó mi casa y decía que había indicios en contra mía en mis materiales de enfermería, que supuestamente me implicaba en el rapto, que eso era clave. La ropa de bebé que estaba junto a un muñeco, pañales, jeringas; estaba todo eso dentro de un botiquín, junto a mis libros; ni para decir que era algo personal, era de mí carrera», detalló.

Los objetos de estudio de Dana incluso fueron sometidos a un análisis para ver si había el ADN del bebé.

«Mi papá se encontraba en Cochabamba y mi abuela en Santa Cruz, vinieron, se sorprendieron porque fue de un día para el otro. Cuando me trajeron la orden de aprehensión, supuestamente iba a ser 8 horas. Ahí es cuando el investigador y los demás policías me quisieron agredir y enmanillar en el piso, querían golpearme. Yo no me dejé porque yo estaba segura de lo que yo había hecho, afirmando que yo no soy, que me vean de nuevo, que me vuelvan a preguntar», agregó.

Luego vino el desfile identificativo, le dijeron que las personas que estaban a su lado eran de la calle, pero eran policías de civil.

«Se ponen personas totalmente distintas a Dana, en tono de piel, en tamaño y casi le ponen un letrero generando una responsabilidad. Además, normalmente Dana viste con ropa juvenil y tiene el cabello suelto, pero la raptora tenía un moño; le obligan a ponerse el moño y le obligan a ser tan similar al identikit que estaban buscando», comentó el abogado.

Dana contó que el investigador Aspi Pucho le obligó a hacerse un moño, ella se negó de inicio porque estaba con el cabello suelto, pero le insistieron y, entre lágrimas, tuvo que hacerse el peinado exigido. Además, no estaba usando barbijo y el policía fue a comprar uno para que se ponga.

«En el desfile era la única con barbijo y la única con moño, prácticamente era un letrero de: acá está la responsable«, agregó Rojas.

Luego, se realizó una audiencia y, dos semanas después, también la involucraron en el secuestro de la bebé Dailyn.

«Fui a (la cárcel de) Obrajes, después me bajaron al calabozo, estuve dos semanas ahí, después en aislamiento covid. Yo ya estaba sufriendo ataques de ansiedad y embolia, ya me estaba desesperando de querer salir. Pasaban los días y yo seguía en Obrajes«, recordó, con un nudo en la garganta.

Rojas explicó que, en el caso del bebé Alex, Dana tiene un sobreseimiento, pero aún no fue confirmado.

«Desde agosto del año pasado, estamos esperando que el fiscal departamental pueda pronunciarse al respecto. Hasta la fecha no se ha confirmado ese sobreseimiento, ni tampoco se ha revocado. Entonces Dana continúa, teóricamente, en la investigación. Hace una semana, le pidió al fiscal que acelere esta situación porque este es un escollo que no nos permite acudir a la CIDH, que es un derecho, para el resarcimiento de daños a su imagen«, detalló el abogado.

Rememoró que cuando Danna fue detenida, se la presentó como una delincuente, se expuso su nombre e imagen, pese a que para ese entonces la CIDH prohibió hacerlo.

«Hasta la fecha, ninguna autoridad que se llenó la boca diciendo que ella y Reynaldo Chura eran responsables, les han pedido disculpas», complementó.

Las acusaciones incluso afectaron a la familia de Dana, a quienes se señaló como un clan que se dedicaba a la trata y tráfico de personas.

«Me inculparon diciendo y afirmando que era yo la raptora, culpando a mi familia. También han inventado que yo hacía un culto al diablo. Yo quiero que todas esas personas que me han apuntado, pidan disculpas públicamente, era inocente y lo dije desde el primer día que me han detenido, que no estaba metida ahí. Les pedí llorando, hasta mi abuela y mi papá se han puesto de rodillas y aún así seguían diciendo que era yo», complementó.