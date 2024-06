Opositores cuestionan viaje de Arce a Rusia en medio de conflictos en Bolivia

«14 puntos de bloqueo. Colas delante de todos los surtidores. Faltan las garrafas de gas. Preocupación generalizada. El presidente prefiere irse de visita a Rusia (…)», escribió en X Doria Medina

Los opositores Fernando Camacho y Samuel Doria Medina y el senador evista Leonardo Loza criticaron el viaje del presidente, Luis Arce, a Rusia, debido a que deja el país en momentos de conflictos, con bloqueo de caminos del transporte pesado.

Arce viajará este martes, donde se reunirá con su homólogo ruso Vladímir Putin para tratar temas de economía, comercio y energía. Además, participará en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) y se reunirá con empresas interesadas en distintas áreas.

El gobernador electo de Santa Cruz, Fernando Camacho, advirtió que el Presidente “sigue despilfarrando” el dinero para apoyar al Gobierno ruso que está en guerra con Ucrania.

“¿Cuánto cuesta el viaje del presidente y su comitiva? ¿De dónde saca dólares el Gobierno para pagar viajes a extranjeros? ¿Qué gana Bolivia metiéndose a apoyar una guerra de un gobierno autoritario como el ruso a más 11.000 km de Bolivia? ¿Por qué el presidente no se queda en Bolivia para escuchar a los transportistas y a los sectores movilizados?”, escribió Camacho en su cuenta de X.

En su criterio, el Gobierno no comprende las necesidades de la gente, no acepta que hay crisis, ni tiene un plan para solucionarla. Por ello, sostiene la autoridad recluida en el penal de Chonchocoro, Bolivia necesita un cambio.

Doria Medina también cuestionó a Arce por viajar en medio de las protestas. “14 puntos de bloqueo. Colas delante de todos los surtidores. Faltan las garrafas de gas. Preocupación generalizada. El presidente prefiere irse de visita a Rusia, que hace dos años y medio invadió bélicamente un país vecino soberano para absorberlo”, escribió en X.

El empresario advirtió que con su viaje, Arce no solo incumple la Constitución Política del Estado que es pacifista, ya que visita a una nación cuyo gobierno impulsa una guerra, sino que también “agrava la crisis boliviana porque pone en peor situación internacional al país”.

Esta mañana, el senador Loza habló con medios de comunicación y consideró que el mandatario debió reprogramar su viaje para atender los conflictos.

“Pero como no tiene la capacidad de convocar, de resolver los distintos problemas que aquejan a nuestro país prefiere irse fuera del país (…). Seguramente a mendigar un poquito de dólares para decir ‘aquí está, esto he conseguido’ (…) No correspondía que el primer dignatario del país se salga del país”.

