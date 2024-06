Paro 96 horas: Colegio Médico de Santa Cruz no descarta huelga de hambre en su medida de presión

El sector movilizado exige la eliminación del artículo sobre la jubilación forzosa, que está inserta en el proyecto de ley 035.

eju.tv / Colegio Médico de Bolivia

Lidia Mamani / La Paz

Tras el primer día de paro de las 96 que acata el sector médico, el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, afirmó este lunes que no se descarta realizar una huelga de hambre, bloqueos y hasta ampliar los días de paro, cuya demanda es que se elimine la disposición adicional del proyecto de Ley 035 que establece la “jubilación forzosa”.

“Ya hemos visto lo que pasó con el sector del transporte, no les han tomado en cuenta y simplemente se han sentado para un diálogo. Pero, nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias. No se descarta huelga de hambre, bloqueos, no se descarta que el paro continúe, porque ya no serán cuatro días, serán cinco días, hasta ser escuchados”, señaló Anzoátegui.

Durante su evaluación del primer día del paro nacional movilizado, que se dispuso hasta este jueves 20, manifestó que es lamentable que el sector salud llegue ahora a una medida drástica, un paro de 96 horas, cuatro días de paro.

“El único culpable para que lleguemos a esto es el presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados (Omar Yujra), en la cual no hemos llegado a nada, luego de trabajar en mesas técnicas para presentarle una propuesta y con fundamentos legales y técnicos, para que tengamos una jubilación digna y que se elimine una disposición única, en la que intentan, tratan de jubilarnos a los 65 años, no lo permitiremos”, advirtió.

Las movilizaciones del sector se dan luego que desde mayo pasado el sector médico sostuvo mesas de trabajo con el diputado Yujra, pero la anterior semana decidieron abandonar las mismas, debido a que, indicaron que no se quiere eliminar esa disposición. Entretanto, el legislador señaló que no se la puede eliminar y que se debe llegar a consensos y que el diálogo está abierto.