Por alza de arroz, Gobierno anuncia nueva reunión con ingenios arroceros porque verificaron que algunos “les mintieron”

El viceministro Silva anticipó que si es necesario recurrirán a la Autoridad de Empresas para que se los sancione.

Lidia Mamani / La Paz

Debido a que el precio del quintal de arroz está por encima de Bs 300, dependiendo de la calidad, en la ciudad de Sucre, donde la población denunció que está a casi al doble, porque hace un par de meses costaba desde Bs 180. Las autoridades de Gobierno realizaron recorridos por esa región chuquisaqueña, donde evidenciaron que son los dueños de los ingenios arroceros que están incrementando el costo.

Ante ello anunciaron que nuevamente sostendrán una reunión con el sector, prevista para la siguiente semana. El viceministro de Comercio Interno, Gróver Lacoa, advirtió que se sancionará a los que estén cometiendo delitos de agio y especulación.

“El precio del arroz no está teniendo la misma tendencia a la baja como sucede a nivel nacional y hemos verificado (acá en Sucre) que el precio está llegando más caro que la región del origen, lo cual no condice con la información que hemos recibido de los ingenios, en Montero (Santa Cruz), donde hemos hecho verificaciones y esto supondrá una siguiente reunión para ver quién es el eslabón de la cadena que está subiendo”, señaló Lacoa.

Precisó que en la ciudad de Sucre, por ejemplo evidenciaron alzas de entre un 40 y 50%, porque en la región de origen, les indicaron que, el quintal el más caro estaba a Bs 300, mientras que eso no condice con la realidad, porque el más barato está a Bs 320, hasta de Bs 390 el quintal, lo que les parece un exceso y un atentado contra la población.

Entretanto, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo que tras el recorrido que hicieron en los diferentes comercios de Sucre, toca hacer una nueva indagación “profunda” con los duelos de los ingenios arroceros, porque evidenciaron con recibos que son los que están distribuyendo a un mayor costo, por lo que no se descarta seguirles procesos por agio.

“Hemos obtenido datos mediante llamadas de teléfonos, recibos de algunos comerciantes que son indicios que los que están cometiendo agio son los ingenios arroceros, quienes hace semanas decían que no habían subido que no es así y eso implica que se tiene que iniciar procesos por agio a estas personas, no descartamos incluso iniciar acciones por enriquecimiento ilícito, porque están atentando contra la economía de la población, subiendo el precio sin ningún justificativo técnico”, aseveró Silva.

En su criterio, eso amerita una explicación y una investigación y por eso sostendrán una reunión la siguiente semana con ellos y con los comerciantes, para sancionar a los que están cometiendo agio y especulación. Incluso dijo que si se tiene que recurrir a la Autoridad de Empresas o al Ministerio Público, lo harán.