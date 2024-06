Prada afirma que Evo, Mesa y Camacho reavivaron la «megacoalición» y cruzaron «ríos de sangre»

La famosa frase «cruzar ríos de sangre» emerge de los inicios de la era democrática en Bolivia y grafica las alianzas entre contendientes políticos pese a graves ofensas del pasado.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que los líderes políticos Evo Morales, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho reavivaron la llamada «megacoalición» de la década de 1990 y «cruzaron ríos de sangre» con el objetivo de desgastar al gobierno de Luis Arce.

«Hay que verlo así para que la población lo sepa lo que está sucediendo, Evo festejando, Camacho festejando y Mesa festejando, en la misma línea. La foto es la misma, esta megacoalición que se ha consolidado, este pacto que se ha consolidado, esta alianza cruzando ríos de sangre por sobre el dolor y la sangre del pueblo boliviano», declaró la funcionaria en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

La ofensiva de la ministra de la Presidencia ocurre después de que la Asamblea Legislativa presidida por Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, aprobó la pasada semana el cese del mandato de los altos magistrados del órgano Judicial y la continuidad de las elecciones judiciales.

Prada calificó de «bochornosa» e «ilegal» la sesión accidentada en el Legislativo que según dijo forma parte de un sabotaje a la economía y al gobierno de Arce por ambiciones personales.

Denunció que hubo una inédita alianza entre el «evismo, camachismo y mesismo» que hace años atrás no era posible imaginar.

Parlamentarios del MAS del ala «evista» y de las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos aprobaron el jueves en una polémica sesión la ley 075 que cesa de sus funciones a los altos cargos del sistema judicial boliviano que extendieron su mandato en diciembre de 2023.

En dicha reunión no participaron los asambleístas leales a Luis Arce, quien se encontraba en Rusia, porque no fue convocada por el Presidente nato de la Asamblea Legislativa y vicepresidente del Estado, David Choquehuanca.

Andrónico Rodríguez asumió los poderes de Choquehuanca porque éste se encontraba ejerciendo la presidencia del país de manera interina; sin embargo, dicha sesión fue objetada ante el Tribunal Constitucional.

«Entre estas tres personas (Evo Morales, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho) ya no se atacan, Evo antes a quienes decía derecha, neoliberales, serviles al imperio, etcétera no los ataca, además a quienes le dieron el golpe de Estado no ataca. Camacho y Mesa tampoco atacan a Evo», fundamentó Prada.

La megacoalición de partidos políticos en Bolivia durante la década de 1990 fue un fenómeno político significativo. Aunque no se formó una coalición formal, hubo una convergencia de intereses entre varios partidos para enfrentar al entonces Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que había dominado la política boliviana durante décadas.

Del inicio de esa época emerge la frase «cruzar ríos de sangre» y que grafica las alianzas entre contendientes políticos. En 1989, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) logró la tercera mayor votación en las elecciones y contra toda posibilidad, su líder Jaime Paz Zamora se convirtió en presidente de Bolivia después de una alianza con su antiguo enemigo político de los años de la dictadura, Hugo Bánzer Suárez quien contaba con la segunda mayoría.

Esa alianza fue muy controvertida y polémica porque militantes y dirigentes del MIR fueron asesinados durante la dictadura de Banzer y antes del acuerdo, Paz Zamora había manifestado que «un río de sangre divide al MIR del ADN».

Entonces se dijo que el líder del MIR construyó un puente con los cadáveres de los muertos para poder cruzar ese río.