Comisión Mixta de Justicia Plural vuelve a postergar sesión para tratar preselección judicial por ausencia de arcistas  

El senador Padilla dijo que espera que el receso parlamentario no sea «excusa» para no continuar con el trabajo.

Lidia Mamani / La Paz

Por la inasistencia de los legisladores arcistas, nuevamente este martes la Comisión Mixta de Justicia Plural volvió a suspender la sesión convocada para esta tarde, que debía continuar con el proceso de preselección de candidatos al órgano judicial, lamentó el presidente de esa instancia legislativa, senador Roberto Padilla. Ante la ausencia se convocó para este miércoles a las 8.00.

“Queremos comunicar a la población que el martes de la anterior semana, en una reunión que sostuvimos todos los miembros de la comisión hemos acordado en reanudar esta tarde a las 14.00 horas la sesión de la comisión mixta, se debía continuar la preselección de las autoridades judiciales, pero lamentablemente los legisladores que apoyan al Gobierno nacional (arcistas) no aparecieron en la sesión”, indicó el parlamentario.

En su criterio, ven que el único objetivo es dilatar la preselección del órgano judicial, ya que ni siquiera solicitaron permiso. Dijo que son los que están retrasando el trabajo y cuando se les pregunta sobre el tema, lo único que dicen es que los presidentes de esas instancia legislativa son los que obstruyen.

Mencionó que desde el 6 de junio, luego de estar paralizado desde fines de abril pasado, a la fecha no se ha avanzado nada y que la nueva convocatoria será para mañana a las 8.00, horario en el que esperan que los legisladores que apoyan al Gobierno nacional vayan a la sesión para avanzar.

Ante el receso parlamentario, Padilla dijo que está dispuesto a seguir con el trabajo de preselección, que es un tema urgente. «Se supone que las comisiones tenemos que avanzar, no hay receso, no hay fines de semana, esperemos que el receso no sea una excusa para no continuar».