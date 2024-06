Presidente de Diputados apoya conformación de comisión mixta para investigar sucesos en plaza Murillo

Huaytari afirmó que las tres bancadas deben ponerse de acuerdo en quiénes pueden conformarla y así saber de qué sucedió.

Lidia Mamani / La Paz

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, afirmó que apoya la conformación de una comisión mixta en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para que investigue los sucesos en la plaza Murillo, ya que no le parece «correcto» que ayer grupos de militares de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército, tenían como objetivo principal gestar presuntamente un golpe de Estado.

“Si hay una petición de las fuerzas políticas no me podría oponer a conformar una comisión mixta, que es algo consensuado por las bancadas. Si las tres fuerzas políticas ameritan pedir la conformación mixta para realizar la investigación, a través de la Cámara de Diputados, (es) importante porque no me parece correcto lo que sucedió ayer. Si hay una decisión por unanimidad, estamos en la obligación de conformar, para saber lo que sucedió”, señaló la autoridad legislativa.

No obstante, dijo que la justicia boliviana debe investigar de manera “minuciosa” de qué es lo que sucedió, ya que en pleno siglo XX, sin importar quién esté gobernando, la población lo defenderá porque fue elegido democráticamente.

Las declaraciones de Huaytari se dan luego que en horas de la mañana de este jueves, legisladores de oposición y del ala evista solicitaron que se conforme una comisión mixta, debido a que no “confían” en el Ministerio Púbico y ven que podrán esclarecer los hechos registrados en Palacio Quemado, lo que derivó en la aprehensión del general Juan José Zúñiga, excomandante del Ejército, y otros 14 uniformados y dos civiles.