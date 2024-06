Reconstrucción devela nuevos datos: «Joel estaba con Odalys por su dinero»

Fuente: Red Uno

Tras la Inspección Técnica Ocular (ITO) y reconstrucción del caso de la desaparición de Odalys Vaquiata, la defensa de la familia de la joven madre considera cambiar el tipo penal de trata y tráfico a feminicidio. Esperan la respuesta de la Fiscalía.

Durante tres días se realizaron actividades para aclarar lo sucedido el pasado 30 de marzo, cuando Odalys fue vista por última vez, luego de pelear con su novio, Joel Pérez, el principal sospechoso por su desaparición. Estaban de paseo en los Yungas de La Paz, en el automóvil de ella.

Los abogados presumen que Odalys no llegó a Yolosa y fue víctima de su novio. Apuntaron que este fin de semana, el acusado aseguró no haber conducido el vehículo de su pareja desde Tocaña a Yolosita, sin embargo, en sus primeras declaraciones el sujeto dijo lo contrario. Entonces, dijo que no se acuerda lo que dijo.

La defensa de la familia Vaquiata identificó, al menos, siete versiones de Joel y «todas» fueron contradichas.

En las últimas horas, también se descubrió más antecedentes de violencia de Joel. Una exenamorada develó que fue empujada de un auto en movimiento por el acusado, quien admitió hacerlo hecho, pero que también le «auxilió, llamó a sus familiares y llevó a una clínica».

La reconstrucción dio nuevas directrices de búsqueda y existirían más personas involucradas, además la triangulación de llamadas develaría que Joel estuvo en otros sitios. Con todo esto, la defensa de la víctima reiteró su hipótesis de feminicidio.

«Joel la ha matado»

Los abogados consideran que con la reconstrucción se evidenció que Odalys habría perdido la vida entre Tocaña y Yolosita. Además, Joel planificó el crimen.

«Joel la ha matado. Una de las razones que nos lleva a esta hipótesis de que la ha matado es que el 29 de marzo, Joel busca en su celular qué es feminicidio, qué es la morgue, la ley 348 y cuántas palas puede llevar una carretilla. Es un ciber patrullaje que ha realizado la Comisión investigativa en el cual se ha podido encontrar esto», afirmó Noelia Gutiérrez, abogada de la familia de Odalys.

A 78 días de la desaparición y búsqueda de la joven madre, Gutiérrez afirmó que el móvil del crimen sería económico.

«Hemos verificado en la cuenta de banco de Odalys y de Joel, las transacciones que ella le realizaba en bastantes ocasiones, de 1000 bolivianos, 1500 bolivianos, 8.000 bolivianos, en todo el tiempo de la relación. Él dice que tenían un emprendimiento que iniciaron juntos, cuando se sabe que ellos nunca han tenido ningún negocio, él le pedía dinero constantemente y no sabemos para qué», detalló la abogada.

Se verificó con la familia que Odalys sí tenía un emprendimiento, pero lo empezó mucho antes de conocer a Joel, contradiciendo al acusado.

«Solamente por dinero estaba detrás de Odalys. A la vez, es una persona muy insegura, le molestaba mucho que le escriba el papá de su hijito y tiene antecedentes de violencia y celos con sus anteriores parejas. Son ocasiones importantes para lo que ha sucedido con Odalys. No se ha confirmado aún esta hipótesis, pero es lo más seguro», agregó.

Gutiérrez reiteró que hay más personas involucradas que serán convocadas esta semana.

«Joel dice que no se acuerda, que estaba en estado de ebriedad, no puede hablar de manera segura respecto a lo que ha sucedido ese día», comentó.

En todo caso, se continuará con la búsqueda de Odalys en el camino entre Tocaña y Yolosita, ya no hacia La Paz.

«Él dijo que ella le envió un mensaje a las 6:26 de la tarde, diciendo: ‘Amor, no te preocupes, estoy bien’. Él decía que ella se había ido con la movilidad, en cambio los testigos que han presenciado el hecho desde Tocaña a Yolosita nos indican que no, que Joel llevó la movilidad de retorno, él se niega que estaba conduciendo, pero los testigos, personas humildes que le han ayudado a Odalys a sacar la movilidad, se percataron que quien estaba conduciendo, era Joel», complementó la abogada.