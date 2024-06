“No permita que el gobierno pierda su caudal. Lo querrán derrotar, no lo permita. Querrán que su gestión se sienta avergonzada, no lo permita», alerto Jorge Richter al presidente Luis Arce.

Quien fuera vocero del presidente Luis Arce, Jorge Richter, presentó su renuncia ante el mandatario a través de una carta fechada este jueves 6 de junio.

“Ya no lo acompañaré en el tiempo que sigue, pues transitaré otro camino”, señala la misiva del otrora funcionario, quien había dado nuestras de su decisión en un artículo publicado el domingo en varios medios de información, entre ellos La Razón.

Consideraciones antes del fin se titulaba el texto, en el que Richter adelantó seis criterios políticos respecto de la actual situación del país y del gobierno del país.

“No hay duda posible que, así como en 2020 coincidimos en la urgencia de restablecer la democracia, no tendría reparo, si las circunstancias lo exigieran, volver a reencontrar miradas y posiciones si nuestra democracia fuese nuevamente amenazada”, prometió Richter en su carta de renuncia.

Recordó que aceptó la invitación de Arce “impulsado por un afán individual y una aspiración colectiva de ayudar a recomponer el contexto social y político que un año antes fue profundamente trastocado”.

Además, justificó sus reflexiones políticas mientras ocupaba sus funciones de vocero. “No hubo cálculos personales en mi accionar ni temor a señalar y apuntar conductas de actores políticos que distorsionan la tranquilidad de nuestro país”, escribió.

No obstante, alertó de que sus intervenciones no tenían el fin de afectar al gobierno de Arce. “Veo la intención de algunos actores de asignarle a mis reflexiones un intento de crítica hacia el gobierno del que yo también he formado parte estos años”, advirtió.

“En tantas charlas e intercambio de opiniones e ideas que tuvimos, usted comprende claramente que ello no es así”, recordó Richter.

En el final de su carta, el ahora exvocero presidencial alertó de una serie de hechos posibles al presidente Arce. “No permita que el gobierno pierda su caudal. Lo querrán derrotar, no lo permita. Querrán que su gestión se sienta avergonzada, no lo permita. Querrán que los bolivianos dejen de extenderle la mano, no lo permita”.

Además, advirtió. “Querrán instalar el miedo, no lo permita. Cumpla los sueños de los bolivianos y los suyos también”.

Cientista político, Richter fue nombrado vocero presidencial el 20 de diciembre de 2020, un mes después de que Arce fuera ungido mandatario, el 8 de noviembre, al ganar las elecciones del 18 de octubre de ese año con el 55,1% de los votos.