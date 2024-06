“La Constitución no reconoce al TCP como órgano extrapoder, no lo dice y no lo es. Y lo peor es que no puede convertirse como un órgano que esté por encima de la soberanía popular”, señaló el exmandatario en un conversatorio organizado por el Senado.

Fuente: Unitel

Para resolver la crisis judicial que enfrenta Bolivia, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé planteó una reforma constitucional o un referendo, aunque hace énfasis que cualquier salida tiene base en la “voluntad política” de los actores. El exmagistrado apunta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).