Romero asegura que Evo está “conteniendo” las protestas y descarta conspiración contra el Gobierno

El exministro Carlos Romero, en conferencia de prensa. Foto: DTV

Fuente: vision360.bo

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó esta mañana que el expresidente Evo Morales está “tratando de contener las movilizaciones” y descarta que el ala «evista» del Movimiento Al Socialismo (MAS) está “conspirando contra el Gobierno”.

“La ministra (María Nela Prada) sale a decir: Evo Morales, por culpa de él va a cercar, que no va a haber combustible; se está adelantando a decirnos que no va a haber combustible. Evo Morales no está bloqueando a nada, ni a nadie, no está detrás de los transportistas, gremialistas. Acá no hay una conspiración política en curso (…) Evo Morales aún está tratando de contener las movilizaciones”, dijo Romero en rueda de prensa.

En ese contexto, la exautoridad agregó: “Le pedimos al gobierno que, a través de su ministra, deje de mentir al pueblo boliviano. Le sugerimos con toda humildad, hacer gestión pública, no marear la perdiz, porque estarían subestimando la inteligencia del pueblo boliviano”.

Romero pidió a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dejar de “mentir” a la población y al Gobierno, comenzar a hacer gestión. Aseguró que, de necesitar ayuda en la Asamblea Legislativa Plurinacional, están dispuestos a hacerlo.

“Sabemos que hay problemas, financiamiento, divisas y combustibles. Queremos respuestas a esos problemas, si necesitamos ayudarles en la ALP, tomando algunas medidas lo vamos a hacer, pero sean transparentes al pueblo boliviano”, sostuvo.

Romero aseguró que la jefa de la cartera de la Presidencia “se está adelantando a los hechos”, pues Morales aún no está bloqueando, no está detrás de las decisiones de los transportistas y mucho menos lleva a cabo una conspiración política contra el Gobierno.

El exministro indicó que el Gobierno se concentra en hacer coreografías mediáticas y no en dar soluciones estructurales a los problemas que atraviesa el país.

“Hacen movimientos coreográficos con militares y con conscriptos. Le hacen hablar y deliberar inconstitucionalmente al comandante del Ejército (Juan José Zúñiga). Hacen todo tipo de coreografías mediáticas, menos resolver los problemas estructurales”, aseveró el exministro.