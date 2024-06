Salomón Eid Rivero: “El congestionamiento vehicular es culpa de la subvención”

Raúl Domínguez.

Fuente: El Deber

Santa Cruz es la ciudad más sucia que conozco, es terrible. Y no es un problema del rico ni del pobre, porque se puede ver a gente tirando un pañal de una (vagoneta) Land Cuiser, por ejemplo. Entonces pongo en contexto viejos problemas sin solución.

En Santa Cruz no se puede andar en bicicleta, no es caminable a pie, en ningún sentido. Esas cosas las tenemos que superar, porque hay otras ciudades que están haciendo ese trabajo y lo están haciendo bien.

Los problemas del casco viejo son cada vez mayores porque las autoridades no le entienden, unos quieren losetas y otros quieren asfalto. Pero el congestionamiento vehicular es el que genera mayor costo social a los ciudadanos, unos 40 minutos diarios que significan 1,5 dólares por día, equivalentes a 330 dólares por año, que equivalen a 8,25% del PIB per cápita.

Aquí, casi la mitad de la población es de afuera y todavía convivimos con cierta armonía y racionalidad. Eso se debe más a su gente que a las autoridades. Desde el año 2001 a 2022 la curva ha crecido, pero a una tasa que tiende a estacionarse en un 2%, pero no sé las causas.

Puedo tener algunas ideas preliminares, pero parece interesante porque yo creo que ya Santa Cruz no da para que venga tanta gente y le vaya bien como antes. Pero si no vienen, el mercado se estaciona y perdemos un poco de dinamismo. Pero también habría que ver el otro lado: ya no hay quién más venga; todos los paceños, orureños o chuquisaqueños que tenían que venir, se han venido. Antes vino mano de obra y ahora llegan profesionales y empresarios,