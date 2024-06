Samuel advierte que si el Gobierno no baja el gasto público el deterioro de la economía se agudizará

Samuel Doria Medina, empresario, dirigente político y animador de jóvenes emprendedores, advierte que la preocupación de la gente, hoy, no pasa por las elecciones y sus candidatos, sino por los aumentos de precios, la escasez de dólares y la falta de combustibles en los surtidores de gasolina y diésel. Y advierte que si el Gobierno no baja el gasto público, la crisis de la economía “se agudizará”.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

El líder de Unidad Nacional (UN) aclara, en este sentido, que todavía no es candidato presidencial, “lo voy a definir el próximo año”, aseguró, y demandó al presidente Luis Arce Catacora que defina cómo quiere terminar su mandato, con un país estabilizado o con un país sumido en una profunda crisis económica.

“Lastimosamente la falta de combustible no se termina de resolver. Ayer, me sorprendió ver filas en los surtidores de La Paz. Hay que pagar en dólares las compras por adelantado de diésel en el exterior y la falta de divisas hace que no sea muy fluido ese proceso”, alertó.

También “persiste la falta de dólares e, incluso, a los euros que ahora tiene un precio mucho más alto de lo que debería tener normalmente”.

Entonces, “los transportistas que tienen que hacer filas durante días para conseguir diésel, las amas de casa que sienten el aumento de los precios en los mercados, la gente que necesita comprar una medicina no la encuentran o si lo hace está a un precio mucho mayor”.

“La situación económica de Bolivia no se va a arreglar por obra y gracia de Dios”, manifestó.

Doria Medina coincidió con la CAINCO que señaló la contradicción del Gobierno que hoy tiene menos ingresos por el derrumbe de la economía del gas, pero no ha bajado el gasto público.

“Si se sigue gastando y metiendo dinero a empresas estatales que pierden día a día no se va a resolver y, me temo que se va a agudizar la crisis económica”, sentenció Doria Medina.

“Hemos llegado a exportar 5.000 millones de dólares por el gas y en 2023 hemos exportado 2.000 millones de dólares. Tenemos una merma de 3.000 millones de dólares y este año se estima que va a ser peor tras finalizar el contrato con Argentina”, indicó.

A su vez, “se produce menos gasolina y menos diésel y teníamos un promedio de 1.000 millones de dólares en gastos de importación, pero en 2023 gastamos 3.000 millones de dólares en importaciones de combustibles. Allí hay un incremento de 2.000 millones de dólares en importaciones. Entonces, hay 3.000 menos por exportaciones de gas y 2.000 millones más por importaciones de combustibles. Ahí no más tenemos un déficit de 5.000 millones de dólares”, explicó Doria Medina.

Cómo dice CAINCO, “el Gobierno sigue gastando como si tuviera ingresos por 5.000 millones de dólares”, destacó Doria Medina.