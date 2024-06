“Vamos a reforzar, desde el Senado, las normas para que la Ajam no nos mande documentos incumpliendo la ley”, dijo la senadora Cecilia Requena.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena informó que la Cámara de Senadores busca blindarse, con normas, minutas y resoluciones, para que no ingresen contratos mineros sin estudio ambiental en esta gestión parlamentaria.

El pasado jueves, el Senado rechazó el proyecto de ley 036/2023-2024 que contempla la autorización de 19 contratos mineros suscritos entre la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) y las cooperativas del departamento paceño.

La sesión se realizó con la presencia de una gran cantidad de mineros que reclamaron por la decisión tomada en medio de un acalorado debate. La norma fue devuelta a la Cámara de Diputados. Se realizaron dos votaciones en su estación en grande y el proyecto logró el apoyo de 13 senadores, mientras que 14 lo rechazaron.

En entrevista con La Razón Radio, Requena explicó que 19 contratos fueron rechazados en la sesión camaral por falta de votación y porque varios de ellos tenían observaciones, como la omisión de la licencia ambiental.

Destacó a algunos legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) que votaron en contra del proyecto de ley. “No es fácil romper la línea política y decir: ‘no vamos a votar’. Algunos senadores del MAS lo hicieron con los mineros delante”.

“Por un solo voto, los contratos no pasaron”, resaltó.

Por ello, aseguró que el Senado trabajará en normas, minutas y resoluciones que eviten que lleguen contratos mineros sin estudios ambientales a la Asamblea. “El riesgo lo trataremos de minimizar para evitar que lleguen estos contratos”.

“Vamos a reforzar, desde el Senado, las normas para que la AJAM no nos mande documentos incumpliendo la ley. El Ejecutivo no puede mandar así contratos porque legalizamos lo ilegal”, acotó.

No obstante, no descartó que el Ejecutivo, a través de la AJAM, busque enviar otros contratos al primero órgano del Estado. Cuestionó que la oficina gubernamental no debería enviar documentos sin fichas ambientales.

Indicó que, en 2023, la Asamblea rechazó los mismos contratos mineros y que, particularmente, la Cámara de Senadores, le mandó correcciones al respecto. Sin embargo, la instancia hizo caso omiso a las observaciones.

“La AJAM tiene la obligación de corregir lo que dice la Asamblea. Son 70 páginas, está en su página la argumentación contrato por contrato. La AJAM tendría que haber ajustado”

Por otro lado, Requena lamentó que la mayoría de la actividad minera en el país sea ilegal y que algunas cooperativas tengan “alianzas” con capitales extranjeros y hasta con comunarios. Reclamó que utilicen grandes cantidades de mercurio, químico que afecta la salud de las personas.

