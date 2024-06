Senador evista insiste en la aprobación de 19 proyectos mineros pese a observaciones

La senadora Requena afirmó que no se trata de un capricho para no aprobar los 19 contratos sino se exigirá el cumplimiento de todos los requisitos para que la explotación en las áreas solicitadas no afecten a los cursos de agua.



eju.tv / Video: Senado

Juan Carlos Véliz / La Paz

El senador del MAS evista, Hilarión Mamani, insistió en la aprobación de 19 contratos mineros en la cámara de Senadores pese a que fue rechazado por el pleno de esa instancia legislativa por las observaciones como la falta de estudios ambientales.

«Estoy decepcionado porque el sector minero da regalías mineras, el sector minero siempre ha cumplido con toda la normativa correspondiente, pero hay senadores y senadoras en contra de los mineros como la senadora (Cecilia) Requena, hechos a los medioambientalistas», lamentó al final de la sesión que rechazó los contratos mineros.

De un total de 26 senadores en la sesión, 13 votaron a favor de la aprobación de los contratos y faltó un voto para su aprobación por lo que el proyecto de ley 036/2023-2024 fue devuelto a la cámara de Diputados.

El rechazo generó una reacción violenta de los mineros que asistieron a la sesión, quienes insultaron y amenazaron a los parlamentarios. En videos registrados se les escucha calificar de «manq’a gastos» a los senadores que se opusieron a la norma.

«Nosotros hemos cumplido con todo, quien se encarga de controlar es el ministerio de Medio Amiente o la Secretaría de Madre Tierra, por eso seguiré insistiendo la aprobación de estos contratos porque es para los mineros cooperativistas», afirmó Mamani.

La senadora Requena afirmó que no se trata de un capricho para no aprobar los 19 contratos sino se exigirá el cumplimiento de todos los requisitos para que la explotación en las áreas solicitadas no afecten a los cursos de agua.