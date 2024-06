Senadora Rek afirma que comunicado de Choquehuanca no “tiene pies ni cabeza”

La senadora cruceña afirmó que ve un acuerdo entre la Vicepresidencia y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), porque pretenden borrar al Órgano Legislativo.

eju.tv

La senadora de Creemos, Centa Rek, rechazó el comunicado de prensa que emitió esta tarde el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, respecto al fallo de una jueza de Cochabamba, que le ordena a convocar a una sesión de la Asamblea dentro de un lapso de 72 horas para convalidar las leyes aprobadas el pasado 6 de junio. La legisladora aseguró que el mismo no tiene pies ni cabeza.

“Debería tener vergüenza el Vicepresidente de haber generado este comunicado, que no tiene ni pies ni cabeza, con esto no sólo muestra una ignorancia extrema, sino que muestra una absoluta negación y alejamiento de los principios constitucionales y de las leyes y normas de la Asamblea Legislativa”, aseguró la parlamentaria.

La senadora cruceña afirmó que ve un acuerdo, una connivencia entre la Vicepresidencia y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), porque pretenden borrar al Órgano Legislativo, constituyéndose en una dictadura, frente al cual los legisladores tienen que actuar con firmeza para evitar una virtual paralización del legislativo.

También puede leer: Choquehuanca rechaza acción de libertad de Andrónico y descarta convocar a sesión por orden judicial

En su criterio, ambos no pueden reescribir la Constitución Política, no pueden reescribir las leyes, no pueden reescribir el reglamento de la Asamblea Legislativa y no pueden borrar a todos los legisladores.

“Acá los legisladores tenemos que ponernos firmes, nos están borrando de un sopetón, tampoco existimos; solo existen ellos dos, el presidente y el vicepresidente, y los auto prorrogados; ¿entonces, qué país es este?, es la peor dictadura que conozco en el planeta, eso es una barbaridad, esto no se puede dejar como pretenden manejar, manipular y destituir a todos los Órganos del Estado”, alertó Rek.