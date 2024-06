Sesión dirigida por Choquehuanca se enfrasca en debate sobre si anterior convocatoria fue legal o ilegal

Uno de los legisladores lo calificó de verdugo y cómplice de autoprorrogados. En respuesta, Choquehuanca afirmó que el pueblo es sabio y sabe quién le miente y aseguró que no está en sus manos declarar válido o no la séptima sesión del 6 de junio.

eju.tv / Video: Cámara de Diputados

Lidia Mamani / La Paz

La séptima sesión ordinaria que dirige David Choquehuanca, en el que se deber ver temas como la designación de una comisión de la Asamblea legislativa Plurinacional (ALP) para el receso legislativo de medio año, se enfrascó en el debate sobre si la anterior convocatoria fue legal o ilegal. En una de las intervenciones hasta calificaron de “verdugo” y cómplice de los autoprorrogados al vicepresidente.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, comenzó su intervención asegurando que el pasado jueves 6 de junio, en una asamblea legislativa, este pleno por más de dos tercios, que fue histórica pese al “complot” que se intentó hacer, que es una decisión que no permitirán que se desconozca.

“Usted es uno de los que está socapando a estos autoprorrogados en desmedro de la institucionalidad democrática. Usted es el verdugo de la Asamblea Legislativa, usted ha decidido colocarse la camiseta de los autoprorrogados usurpadores y ha decidido traicionar al primer órgano legislativo a la que usted supuestamente representa, algo que denunciamos”, manifestó Urquidi.

Lea también: Se instala la octava sesión de la ALP, arcistas desconocen la séptima y piden corregir convocatoria

Entretanto, el jefe de Bancada del MAS en diputados, Jerjes Mercado, dijo que la sesión que se está llevando a cabo es la séptima y no la octava como la se corrigió desde la presidencia.

“La asamblea del 6 de junio, hay que leer la Constitución, ninguna autoridad puede salirse de sus mandatos, la sucesión sólamente se da cuando el presidente del Estado está impedido, no hay ningún otro caso que impida, al igual que en el caso del presidente nato de la ALP, por lo tanto, hubo usurpación y sus resultados son nulos, son truchas (…)”, afirmó Mercado.

Por su parte, el diputado evista Santos Mamani señaló que el recurso que se presentó en contra de la convocatoria que hizo el senador Andrónico Rodríguez, no tiene ni pies ni cabeza, debido a que observa el procedimiento legislativo, cuando es en esa instancia en la que se hacen las normas.

Lea también: Diputados ‘arcistas’ dicen que la sesión presidida por Andrónico ‘no existió’ e insisten que era ilegal

“Cuando Andrónico Rodríguez dirigió la ALP, se aprobaron normas importantes como la construcción de la carretera Confital – Bombeo, al igual que la norma antiprórroga, de lo contrario serían cómplices y violadores de la Constitución y de las leyes”, señaló el legislador, quien también pidió que se rechace el punto dos de la agenda, que tiene que ver con la designación de la comisión para el receso legislativo.

Entretanto, el diptuado evista Pascual Choque le dijo a Choquehuanca que él estaba ejerciendo las funciones de presidente en ejercicio del Estado boliviano, por tanto, el senador Rodríguez estaba habilitado para presidir la ALP.

En respuesta, Choquehuanca afirmó que el pueblo es sabio y sabe quién le miente y quién no y aseguró que no está en sus manos declarar válido o no la séptima sesión del 6 de junio. «Hay un recurso de nulidad que ha sido presentado. Aprendamos a respetar nuestras leyes y la Constitución Política del Estado».