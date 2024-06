“Su padre me entregó a mi hija muerta, oculta la verdad”, dijo la madre de una adolescente

Se presume que padre e hija estaban en estado de ebriedad, habrían ido a una fiesta porque el progenitor es músico y ocurrió el accidente.

Fuente: Red Uno

Un accidente habría ocurrido en la carretera La Paz – Oruro, donde una menor de 16 años perdió la vida, su padre no le habría brindado el auxilio correspondiente. La madre sospecha que ‘le hicieron algo’.

“Quiero saber que pasó, que le hicieron a mi hija (…) Mi hija estaba muerta, como si estuviera dormida, tapada sobre la cama estaba. ¿Cómo ha muerto? Quiero que me diga la verdad, que no lo oculte”, dijo desconsolada la madre.

La menor habría consumido bebidas alcohólicas, su padre indicó que se habría lanzado en estado de ebriedad. El progenitor no llevó a la menor a un Centro de Salud, ni le brindó auxilio, la llevó a su casa donde perdió la vida.

“Se ha lanzado del auto me dijo, pero debieron haberle hecho algo, para que mi hija haga eso (…) Él se accidentado de la columna está mal, y el juez determinó que yo debía pasar pensiones”, contó la progenitora.

Ahora la madre exige conocer las causas reales de la muerte, la menor estaba en la pre promoción, y el caso se complica porque en medio de esta tragedia habría órdenes de alejamiento por hechos de violencia intrafamiliar y el pago de pensiones de la madre al padre.

“Nos entregaron muerta a la wawa (…) No llevaron al hospital, de ese lugar la llevaron a la casa, están escondiendo lo que ha pasado. Su papá le llevó a la fiesta, no se hizo responsable como papá, no llamaron a la Policía y tampoco informaron bien a la madre. No creo que se lanzó así, tal vez le hicieron algo, muchas cosas se pueden pensar”, indicó el tío, Nelson Orihuela.

De acuerdo a las investigaciones el padre e hija estarían en presunto estado de ebriedad cuando ocurrió la tragedia. Ahora la familia espera el informe médico forense, el cuerpo de la adolescente se encuentra en el Instituto de Identificaciones Forenses (IDIF).

“¡Era mi hija menor, quiero saber que le ha hecho!”, exigió la madre.