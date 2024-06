“Teníamos problemas por pensiones”, reconoció expareja de padre de niños calcinados

La mujer señaló su expareja como posible responsable del incendio.

Nora Arias, madre de los menores que perdieron la vida junto a su esposo en un trágico incendio en San Julián, se presentó voluntariamente ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la capital cruceña para rendir su declaración. En su testimonio, la mujer reafirmó su inocencia y sugirió que su expareja podría ser responsable del incidente debido a problemas relacionados con pensiones alimenticias.

«Todo el mundo piensa que yo lo hice, pero el juez y el fiscal ya dijeron todo», declaró Arias frente a los medios de comunicación. La fiscalía había concluido que el incendio fue causado por un cortocircuito debido a una instalación eléctrica clandestina.

Arias explicó que estuvo durante varias horas en la carceleta por seguridad. «Yo estaba ahí adentro porque el policía me dijo que si me sacaban me iban a matar,» señaló. Las autoridades confirmaron que Arias no estaba bajo investigación y que brindó su declaración en calidad de testigo puesto que a la hora del hecho ella se encontraba trabajando en una licorería.

En relación con el video de seguridad de su fuente de trabajo que muestra a su pareja molesto, Arias aclaró: «Él golpeó la mesa enojado porque me tardé en llegar». Además, mencionó que una sobrina de su esposo le informó que la habitación donde se inició el fuego estaba rociada con gasolina.

Arias detalló los problemas que tenía con su pareja, mencionando que estaban separados, y que él deseaba reconciliarse, pero ella prefería tomar las cosas con calma. «Tenía problemas por las pensiones, estábamos separados pero él quería volver y yo le dije que no, que poco a poco íbamos a ver,» concluyó.

Las autoridades continúan investigando el trágico suceso, mientras la comunidad de San Julián sigue consternada por la pérdida de los menores y su padre en circunstancias tan devastadoras.