Toma de la Uagrm cumple su quinto día y hay una denuncia penal contra el decano cuestionado por estudiantes

Este viernes se cumple el quinto día de toma de las instalaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). La medida comenzó el lunes 10 de junio en los módulos universitarios y días después se extendió hasta el campus para exigir que se esclarezca un audio en el que supuestamente se negocian puestos de trabajo en la universidad estatal.

Debido a la protesta, los universitarios no pueden pasar clases presenciales. No obstante, se habilitó la modalidad virtual en as distintas facultades.