Transporte Libre de La Paz condena paro indefinido anunciado por el sector de carga internacional

Limbert Tancara instó a la Cámara Nacional de Transporte a dialogar con las autoridades gubernamentales y dejar de lado las motivaciones políticas

eju.tv / Video: BTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, fustigó el paro indefinido anunciado el pasado viernes por el sector de carga pesada ya que esta medida responde a solamente intereses políticos habida cuenta que el Gobierno busca la atención de sus demandas mediante la instalación de las mesas técnicas.

En reunión sostenida el pasado viernes en Santa Cruz de la Sierra, el transporte pesado dispuso el inicio de un bloqueo indefinido de carreteras a partir del jueves 27 de junio, si el Gobierno no atiende sus demandas antes de la fecha señalada; sin embargo, el viceministro de Transporte Enrique Ponce de León convocó a la dirigencia de ese sector para iniciar un diálogo la tarde de este lunes.

Foto: captura pantalla

El dirigente del transporte paceño calificó de política la determinación de los transportistas del sector pesado, porque en las mesas de diálogo se lograron avances importantes para solucionar problemas como la falta de combustible, la ausencia de divisas y otros que tienen que ver con los problemas que aquejan a todo ese

“Yo me pregunto, entrando en un paro indefinido el día jueves traerá el diésel lloverán los dólares, no creo, yo pienso que hay que buscar salidas alternas y lo más importante es el diálogo, agotar el conducto regular, en ese sentido buscar una solución. Que hay problemas para el sector del autotransporte, existen autoridades flojitas, es cierto; pero eso hay que ver en las mesas técnicas, no en un paro indefinido, por eso invitamos a los compañeros de la Cámara Nacional del Transporte a asistir al diálogo”, reflexionó.

Tancara recordó que la crisis económica afecta a toda la población boliviana, no solamente a los transportistas y advirtió que, si continúa la intención del bloqueo indefinido por parte del transporte pesado después de la reunión de esta tarde, su sector pedirá al Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana a través de los conductos regulares que se proceda como manda la ley, porque la medida afectará a los choferes que se verán impedidos de continuar con sus actividades.

“Como transportistas tenemos el derecho al trabajo, derecho a la libre transitabilidad en todo el territorio nacional. (…) Los más necesitados somos nosotros que generamos recursos diarios, no tanto así los empresarios, por eso es prudente que nosotros mandemos la nota al Ministerio de Gobierno para que con el poder político que tiene el Estado pueda ir a desbloquear, nosotros vamos a estar ahí para respaldar esa determinación”, aseguró el dirigente paceño.

Foto: captura pantalla

En los pasados días, otros sectores del transporte se manifestaron en contra de la medida anunciada debido a que se verán afectados porque no se podrá transportar pasajeros o carga por las carreteras, hecho que significará un perjuicio económico a decenas de familias que dependen del trabajo de los choferes debido a que no tendrán un ingreso para afrontar diferentes tipos de obligaciones que tienen.

“Nosotros vemos que hay aspecto más político, porque el que quiere una solución para su sector no condiciona absolutamente nada, quiere solución para el gremio de alguna u otra manera, no pidiendo renuncias; (…) los compañeros debería unirse a este trabajo que se está realizando y orgánicamente buscar soluciones para el beneficio de todos, el transportista verdadero no quiere parar, porque tenemos muchas obligaciones”, enfatizó.