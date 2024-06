Tras reunión con el transporte, Manfred pide solidaridad y descarta subir pasajes esta gestión

Fuente: lostiempos.com

Tras reunirse con el transporte federado y libre, el alcalde dijo que se admitió que el costo del pasaje debería subir, pero pidió una pausa al menos hasta la próxima gestión, debido a que la situación económica del país no está en un buen momento.

«Los pasajes deberían elevarse, en otra situación económica y ya lo hubiéramos hecho, pero ahora estamos pidiendo un poco de sacrificio», dijo Reyes Villa tras la reunión.

Señaló que pidió a los dirigentes «solidaridad» con la gente y señaló que «hasta la próxima gestión, que mejore la situación, que mejore la economía del país, ellos son conscientes, van a hacer un esfuerzo (y el incremento) será la próxima gestión probablemente».

El estudio técnico de la Alcaldía señala que el pasaje urbano debería subir a 2,17 bolivianos, pero eso empeoraría la crisis económica del departamento.

«Les he pedido que por la situación económica del país, un poco de reflexión, que no es el momento. Reconocemos el estudio. Se ha hecho a detalle el estudio, deberíamos haber aplicado esa subida, pero la situación económica para subir los pasajes no está dada», afirmó.

Lamentó que ya hay gente que ha subido los precios de los productos y «eso no puede haber».

Señaló que los transportistas bajarán a sus bases y consultarán esta petición para suspender el pedido de subida de pasajes.

«Felicito la predisposición del transporte, he hablado con gente de base y reitero, no es el momento (de subir pasajes) por la situación que está pasando el país, ellos van a hablar con su gente», afirmó.