Los gremiales del sector de Jesús Cahuana afirmaron que se sienten discriminados por el Gobierno luego que no los recibiera el lunes en una reunión convocada por el mismo Órgano Ejecutivo para atender sus demandas: escasez de dólares, normas contra ese gremio y otros temas.

El dirigente de los gremiales de El Alto Toño Siñani lamentó que el Gobierno discrimine a su sector y solo atienda a las organizaciones afines al Órgano Ejecutivo. Anunció que un ampliado, el lunes 17 de junio en la ciudad de Cochabamba, definirá medidas de presión.

“Los gremiales estamos muy decepcionados y, a la vez, nos sentimos muy discriminados cuando se reúnen con aquellos gremiales que son afines a su partido, bien son para reunirse en distintos temas, se toman un cafecito, se toman refresquito”, repudió el dirigente.

Afirmó que el Gobierno no quiere escuchar las demandas de este sector de los gremiales porque, en su criterio, le dirá las verdades sobre la situación de la economía de país. “Les va a decir la verdad en su cara, que no hay dólar, no hay economía, no hay circulante y, peor, que está muy elevada la canasta familiar”.

Representantes de varios departamentos llegaron el lunes a oficinas del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor para reunirse con el viceministro Jorge Silva, quien los convocó la semana pasada para escuchar sus demandas. Sin embargo, no pudieron ingresar, pues el guardia de seguridad les dijo que la cita había sido postergada y les entregó una nota.

Coordinación

Siñani afirmó que su gremio concertará con otros sectores, como médicos, panificadores, transportistas, cocaleros y jubilados, una lucha conjunta para que el Gobierno atienda las demandas sociales.

“Este Gobierno que entienda que está sacando malas leyes, malos decretos, que hasta el día de hoy no soluciona el tema del dólar y, peor, (hay) más inflación, y el tema de la canasta familiar nos preocupa mucho”, insistió.

Luego de que se cancelara el encuentro, los gremiales del sector de Cahuana determinaron pedir una reunión directa con el presidente Luis Arce porque, en su argumento, ya no confían en sus ministros que solo les engañan y no atienden sus demandas. “No creemos en sus manq’agastos, ministros mentirosos; que son, discúlpenme, unos delincuentes que van engañando a la población”.

Desafío

Además, el dirigente gremial desafió a un debate al viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, quien descartó una reunión entre el mandatario y un sector del transporte pesado.

“Debatiremos, y no tengas miedo; detrás de tu escritorio te estés ocultando. Pecho a pecho, cara a cara, quiero debatir contigo, quiero ver hasta dónde eres Satuco (el seudónimo del político), como te dicen; quiero ver que, realmente, un angelito como yo te va poner en tu lugar, carajo”, retó