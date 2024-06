Una boliviana conquistó bailando caporales en un programa de citas en España

Una boliviana participó de un programa de citas, mostrando la sensualidad al bailar con una pollera.

Laura de 18 años una concursante del programa de cita ‘First Dates’, ingresó a un restaurante con energía contagiosa, vestida con una encantadora pollera típica de la danza Caporales de Bolivia, ha demostrado su ritmo y su pasión por el baile, dejando atrás los problemas y cautivando a su objetivo Fran desde el primer momento.

Luciendo la pollera con pasos de los caporales ingresó al lugar de la cita, mostrando que la cultura traspasa fronteras y como es su origen, en la danza se realizan movimientos ágiles, que destacan la belleza y sensualidad, justo lo que buscaba nuestra compatriota.

Video: ¡Bailando! Una boliviana conquistó con pollera en un programa de citas. Foto: Captura de pantalla

“Mejor no le miro, qué estará sintiendo, traté de no mirarle (…)”, fue lo que pensó Laura mientras bailaba y confesó durante el programa.

Fran de 22 años, se ha sentido atraído por la vitalidad de Laura, aunque su trabajo como repartidor de pizzas no haya impresionado del todo a nuestra bailarina. “Me la he pasado bien, me divertí muchísimo y me gustaría tener una segunda cita”, aseguró el joven español.

“A mí sí me gustaría tener una segunda cita y haber que pasa”, contestó sonriente Laura y añadió: “Bueno pues te llevo a tomar una copa y te enseño a bailar de paso”.