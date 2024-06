Vacaciones legislativas: Llaman «sin vergüenza» a Choquehuanca y le comparan con Evo por autoritario

Pedrazas dijo que desde que Choquehuanca asumió la vicepresidencia del Estado y la presidencia de la ALP llamó a sesión solamente para confrontar a las bancadas con posiciones autocráticas y unilaterales.

Fuente: ANF

La oposición en la Asamblea Legislativa llamó a David Choquehuanca “sin vergüenza” por insistir en las vacaciones de medio año para diputados y senadores; además, le comparó con Evo Morales por la “actitud autoritaria” del exmandatario.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes cuestionó que el presidente nato de la ALP haya llamado a sesión solamente para imponer la vacación legislativa, sin tomar en cuenta los problemas latentes en el país por la escasez del dólar, combustible y las elecciones judiciales.

“El señor Choquehuanca nos ha convocado después de tantos meses para nada bueno, ha salido de la (oficina de la) vicepresidencia para llevarnos a un receso parlamentario. Que no sea sinvergüenza, que empiece a trabajar y a convocar a sesiones porque hoy por hoy Bolivia necesita respuestas a problemas de fondo”, declaró Reyes a la ANF.

El diputado de CC Marcelo Pedrazas comparó a Choquehuanca con Evo Morales por el “carácter autoritario” que tiene frente a la Asamblea Legislativa, dejando de lado la opinión de los miembros de la ALP.

Pedrazas dijo que desde que Choquehuanca asumió la vicepresidencia del Estado y la presidencia de la ALP llamó a sesión solamente para confrontar a las bancadas con posiciones autocráticas y unilaterales.

“Tiene el mismo comportamiento que Evo Morales, son idénticos, son la misma cosa. (Choquehuanca) no hace caso al Pleno, como Evo Morales no hizo caso a la población. No consultó (a la ALP), como Evo Morales no consultaba (a la población). Al final, termina tomando una decisión, él sólo, unilateralmente como lo hacía Evo Morales (cuando era expresidente)”, subrayó Pedrazas.

El presidente nato de la ALP llamó a sesión, después 133 días, y ayer propuso que las vacaciones legislativas inicien el 7 de julio, pero el Pleno parlamentario exigió dar respuestas a problemas latentes en el primer poder del Estado.

El clima de la sesión subió al punto que los parlamentarios acusaron a Choquehuanca de permitir que la ALP sea “atropellada, golpeada y pisoteada”.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS-arcista) Delfor Burgos defendió la postura del oficialismo y sostuvo que el trabajo del vicepresidente del Estado no sólo es llamar a sesión, también realiza otras cosas. No especificó qué otras actividades estaría realizando.

El senador del MAS-evista Leonardo Loza lamentó que Choquehuanca tome esa actitud de querer imponer vacaciones legislativas; si fuera así, dijo que no harán caso a ningún “comunicadito”.

/DPC/FPF//