Venta de boletos en dólares: ATT afirma que comunicado interno entre IATA y una financiera generaron «especulación y zozobra» 

La reguladora señala que la venta de pasajes en cualquier moneda de preferencia del público, está garantizada.

eju.tv / Video: DGAC

Lidia Mamani / La Paz

El director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Néstor Ríos, afirmó este sábado que un comunicado interno entre la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y una entidad financiera generaron «especulación y zozobra» en la población sobre la venta de boletos en dólares para vuelos internacionales. La reguladora señaló que esperan que el organismo internacional también se pronuncie.

“Hemos tenido conversaciones con autoridades de IATA, de la organización internacional quienes manifestaron que quieren aclarar este tipo de malas interpretaciones de un comunicado interno. Es importante y estamos a la espera también que IATA se pronuncie al respecto, para aclarar y bajar esta zozobra que ha generado a la población este tipo de comunicados internos(..), porque no se puede jugar con la credibilidad del sector”, enfatizó Ríos, en conferencia de prensa.

Enfatizó que la población debe estar tranquila, porque podrá seguir comprando sus pasajes internacionales en Bolivia con cualquier moneda de su preferencia, ya que ven “irresponsabilidad” el hecho de que se haya desinformado dando una mala cobertura a un comunicado interno que emitió IATA.

Lea también:

“Lamentamos que tendenciosamente algunos medios de comunicación estén desinformando a la población y generando zozobra y especulación. Hay que aclarar y reafirmar que al contrario de lo que se habla, el sector aéreo se está desarrollando y consolidando, desde la ATT comunicamos que el sector aéreo se viene desarrollando sólidamente (….)”, insistió.

Entretanto, el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Iván García, señaló que el proceso de comercialización de todos los operadores cuentan con un sistema de ventas que está canalizado a través de IATA.

“En este sentido, la IATA no ha dado ninguna disposición referente o no a suspender ningún tipo la venta de pasajes, es ahí que aclaramos que el canal de ventas, la comunicación interna, es por una decisión unilateral de la entidad financiera que comunicó que el proceso de venta de pasajes a través de las agencias de viajes no sería encaminado por la compensación monetaria en el tipo de cambio”, sostuvo García.

No obstante, dijo que IATA es la que aceptó la decisión de la banca y es lo que ha comunicado al canal de ventas, que en este caso son las agencias de viajes. “Esto no inhibe que todos los operadores, tanto domésticos como internacionales, puedan comercializar en moneda nacional, algo que está reconocido por el gestor que es el GDS (Global Distribution System), del sistema de conversión que lo tiene IATA, es decir que, se garantiza el transporte seguro y sostenible”.