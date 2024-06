Vicepresidente del MAS: Antes los militares entraban con bala, ahora van a rogar al presidente

Dirección Nacional del MAS se pronunció respecto a la toma militar de Plaza Murillo de ayer.

La Paz.- El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, sostuvo que la toma militar de Plaza Murillo estuvo planificada por el Gobierno para hacer creer a la población que resistió a un “golpe de Estado”.

“Este Gobierno ya no sabe con qué justificar, no sabe cómo elevar su imagen, el fracaso de este Gobierno. Imagínense si fuese un golpe de verdad. ¿Cuándo se ha visto un golpe con balines, cuando se ha visto un golpe que tenga que dialogar con el presidente, con el ministro de Gobierno, ir a rogarles? No, los militares cuando hacen golpe, que yo recuerde, entran a matar con balas directamente, reducir al presidente. Ellos entran directamente a apresarlo, a torturarlo, a meterle preso, pero ahora hemos visto que van a conversar, a dialogar, a saludarse perfectamente”, cuestionó García.

La jornada pasada, el ahora exgeneral del Ejército, Juan José Zúñiga, tomó la Plaza Murillo y anunció que ocupará el Palacio de Gobierno, pero el primer mandatario, Luis Arce, salió a encontrarse con el jefe militar y le ordenó que retire las fuerzas, pero no hizo caso. Poco después, cambió a todo el Alto Mando militar y las fuerzas se replegaron a sus unidades, ante la nueva orden de los nuevos jefes castrenses.

La sublevación de una parte de las Fuerzas Armadas duró tres horas, luego Arce fue regocijado por centenares de funcionarios que se concentraron en Plaza Murillo para manifestar su respaldo.

“Entonces, realmente se han hecho la burla del país. Este presidente ya no sabe cómo subir su imagen, cómo justificar para decir que es el mejor presidente que ha resistido a un golpe. Mentira, su golpe ha sido planificado”, aseguró el vicepresidente del MAS.

El dirigente se apoyó en la revelación que hizo Zúñiga al momento de ser aprehendido; el militar dijo a los medios de comunicación, antes de ser traslado a celdas policiales, que todo fue montado a pedido del presidente del Estado, Luis Arce, para levantar su popularidad.

