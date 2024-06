Víctima de agresión de funcionarias en Trinidad denuncia que fue revictimizada

El caso de Yanine Salvatierra tomó relevancia pública después de que se viralizó un video donde se observa a dos mujeres funcionarias golpeando a una pasante en el gobierno municipal de Trinidad.

eju.tv / Video: Bolivia TV

Juan Carlos Véliz / La Paz

La joven menonita Yanine Salvatierra, quien fue víctima de agresiones físicas de dos funcionarias del Gobierno Municipal de Trinidad (Beni) en octubre de 2023, denunció que fue revictimizada en las audiencias judiciales porque no tomaron en serio su caso e incluso fue querellada por sus agresoras por difamación.

«Me siento un poco mal porque al fin que salieron los videos de las cámaras de seguridad recién me creen, recién se han movilizado, recién hay conferencias de prensa, recién van a tomar en serio mi caso, entonces yo me siento indignada porque era mi palabra contra la de ellos», afirmó la víctima anoche en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

El caso tomó relevancia pública después de que se viralizó un video donde se observa a dos mujeres funcionarias golpeando a una estudiante que hacía su pasantía en la Alcaldía de Trinidad.

«Ellas me golpearon, me humillaron y nadie me defendió. Es más testificaron y mintieron, testificaron falsamente», denunció.

La causa de la agresión habría sido un video que la víctima habría subido a la red social Tik Tok sobre la ciudad de Trinidad.

Las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron la agresión fueron ocultadas y aparecieron ocho meses después de la humillación.

«Cuando lo vi (el video) estaba temblando, entonces yo dije por fin tengo la prueba, por fin me van a creer que yo no mentí porque durante estos ocho meses en que se desarrolló el caso en cada audiencia fui llamada mentirosa y hasta me querellaron por injuria, por difamación y en eso sufrí bastante abuso, en varias audiencias fui llamada supuesta víctima», relató.

Después contó que llegó un momento en que se cansó del proceso y aceptó llegar a una conciliación con una de las agresoras que al final no se concretó.

Las funcionarias agresoras fueron retiradas de su cargo y están investigadas por la Fiscalía al igual que los encubridores que ocultaron las imágenes de las cámara de seguridad.