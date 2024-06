Vocero presidencial dice que la Vicepresidencia no aporta en nada, sugiere suprimir esa institución

En el último tiempo, el vicepresidente David Choquehuanca fue criticado por su inacción como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional para reconducir o buscar una salida a las elecciones judiciales.

Vocero presidencial Jorge Richter y el actual vicepresidente del Estado, David Choquehuanca.

La Paz, 3 de junio de 2024 (ANF).- El vocero presidencial Jorge Richter sostuvo que la Vicepresidencia no aporta prácticamente en nada al Ejecutivo y al Legislativo; por ello, sugirió suprimirla y cambiarla por otra estructura que sea útil y funcional.

“No creo que la Vicepresidencia del Estado, no interesa el nombre y el apellido, sea algo útil para el poder Ejecutivo, el poder Legislativo, para la sociedad. En definitiva, si tuviera que hacer algo, lo cambiaría por otra figura que más adelante la hablaré cuando no genere la incomodidad que puedo generar, pero la Vicepresidencia no es una institución útil en nuestro país. De hecho, no aporta prácticamente en nada”, sostuvo Richter.

El funcionario accedió una entrevista esta mañana en Contacto Bolivia, donde se refirió a su salida del Gobierno, sin especificar fecha, y sus futuras actividades como analista político.

Desde su mirada, el cargo de vicepresidente sólo tendría importancia si se le delega mucho poder, como ocurrió cuando estaba Álvaro García Linera, pero sin duda dijo que, si tuviera la oportunidad, modificaría la Constitución Política del Estado para sustituir ese cargo por otro tipo de estructura que sea absolutamente útil y funcional a las necesidades y a los conflictos que tiene el país.

En el último tiempo, el vicepresidente David Choquehuanca fue criticado por su inacción como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional para reconducir o buscar una salida a las elecciones judiciales.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Daly Santa María dijo que el primer “manq’a gasto” del Órgano Legislativo es el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional porque no trabaja y hace más de tres meses que no llama a sesión del pleno para resolver la crisis en torno a las elecciones judiciales y las leyes antiprórroga.

Ante su negligencia para realizar sus labores, los senadores evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Tórrez y Lucy Escobar presentaron una acción de cumplimiento que fue admitida porque la autoridad estaría incumpliendo sus deberes.

La presencia de Choquehuanca es esporádica y muy pocas veces se expone a responder a los medios de comunicación sobre su trabajo en el Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa.