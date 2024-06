«Ya no quiero viajar», relata la pasajera del bus traumada por el ataque de encapuchados

Fuente: Unitel

Una de las pasajeras que estaba en el bus que fue atacado con piedras en la carretera Cochabamba-Oruro, develó los momentos de terror que vivieron esa noche y que le generó un gran trauma.

La víctima, que fue la que grabó el video difundido en redes sociales, contó que partieron de Oruro a las 19.30, del pasado viernes.

«Como era un viaje nocturno, todos querían descansar. Primero, la flota se paró de manera brusca, era el único vehículo que estaba transitando por la vía porque no había otros vehículos ni atrás ni adelante», indicó en entrevista con Red Uno.

En ese momento, vieron que les arrojaban piedras desde afuera.

«Exactamente a las 21.50, empezaron a apedrear. La gente se empezó a enterar, pensaban que era bloqueo, pero al ver que estas personas empezaron a apedrear el bus; la gente como reacción se botó al piso y a los pasillos. Yo no sé cómo empecé a grabar porque nadie grababa nada. Se empezó a escuchar cómo clisaban las ventanas, cómo golpeaban el vehículo. Ha sido muy traumante«, afirmó.

Recordó que ella estaba en la parte de atrás y cuando el bus se detuvo, tres personas bajaron, entre las que estaba el hombre que falleció y una pareja; también el chofer.

«Nadie entró al bus, también dijeron que nadie baje. Luego empezamos a sentir las piedras, todo pasó muy rápido y, lastimosamente, el chofer al querer arrancar la flota, no se dio cuenta que la persona se había resbalado y lo atropelló. Al señor lo metieron a la bodega, dijeron que había heridos», agregó.

Entonces, se movilizaron para rescatar al hombre atropellado.

«Yo soy personal de salud, entonces, logré bajar y le dije al chofer que vayamos, que no esperemos a la Policía porque el paciente estaba crítico. Entonces, nos dirigimos hacia Pongo, donde fuimos a tocar la posta, los policías nos dieron alcance. Ingresamos al paciente, pero daba pena el tema de salud, no había médico de guardia, no había muchas cosas, me sentí impotente porque era un caso muy crítico y lastimosamente el señor falleció», lamentó.

La pasajera indicó que le gustaba viajar de noche, pero ahora cree que no podrá volver a hacerlo.

«Ahora no estoy en condiciones de viajar, estoy con un trauma. Voy a estar bien en un tiempo, corto o largo tal vez, pero ahora no estoy preparada para viajar», aseveró.

El director departamental de Tránsito en Cochabamba, David Herbas, informó que el hecho se registró el viernes aproximadamente a las 21:30, en el kilómetro 101 de la carretera de Oruro a Cochabamba, cruce Tacopaya.

«Comunarios del lugar quisieron aprovechar el anuncio de bloqueo para beneficiarse. Entre 10 a 15 personas estaban tratando de cobrar un determinado monto de dinero a los vehículos que pasaban por el lugar. Los pasajeros de esta flota descienden del vehículo para dialogar con estas personas y seguir su trayecto hacia Cochabamba. Sin embargo, de manera criminal y totalmente delictiva agarran y empiezan a agredir provocando daños materiales en el medio de transporte y también daños personales», explicó.

Las investigaciones se activaron para identificar a los autores de las agresiones. El conductor del bus se defenderá en libertad.

«El conductor, en el afán de salvaguardar a sus pasajeros por la agresión que sufría en el momento, parte con el vehículo y no se percata de la presencia de uno de sus pasajeros por la oscuridad que hay en esta zona a esa hora de la noche y lo atropella», agregó.

Ante el temor en la población de realizar viajes terrestres, Herbas afirmó que se dispuso labores de patrullaje constantes en la carretera.

«Se ha desplegado un contingente policial en un tramo bastante grande de esta carretera interdepartamental. Tenemos puestos de control en Parotani, Sayari y Confital. En este caso, la Policía llegó al lugar 15 minutos después de la denuncia porque estábamos en labores de patrullaje previendo que no exista bloqueos. Entonces, vamos a seguir con estas labores de de patrullaje y los controles en carretera para garantizar el libre tránsito de las personas entre departamentos y provincias», complementó Herbas.