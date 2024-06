YouTube apuesta por la IA musical: acuerdos con discográficas en marcha

YouTube está en una misión. La plataforma de videos propiedad de Google se encuentra en conversaciones con las principales discográficas del mundo para llevar la inteligencia artificial (IA) al siguiente nivel en la creación musical. La estrategia es clara: obtener permisos para usar canciones y así entrenar sus herramientas de IA de manera legal y ética. Este enfoque de «permiso primero» busca evitar los problemas legales que ya enfrentan otras empresas de IA musical.

Nuevas herramientas de IA musical en el horizonte

El año pasado, YouTube sorprendió con una función de IA generativa que creaba música en el estilo de artistas famosos como Charli XCX y John Legend. Esta herramienta, conocida como Dream Track, se probó inicialmente con solo diez artistas. Ahora, YouTube quiere expandir esta capacidad, pero necesita el apoyo de grandes nombres en la industria musical.

Negociaciones en marcha

Según el Financial Times, YouTube está dispuesto a pagar sumas considerables a Universal Music Group (UMG), Sony Music Entertainment y Warner Records. El objetivo es licenciar sus canciones para entrenar las herramientas de IA que planea lanzar a finales de este año. Aunque los montos exactos no se han divulgado, se sabe que estos pagos serán únicos y no basados en regalías.

Desafíos y escepticismo

Convencer a las discográficas y a los artistas no será fácil. Sony Music ha emitido múltiples advertencias contra el uso no autorizado de su contenido. UMG, por su parte, retiró temporalmente su catálogo completo de TikTok debido a protecciones inadecuadas contra la música generada por IA. Más de 200 artistas, incluyendo a Billie Eilish y Pearl Jam, han solicitado a las empresas tecnológicas que cesen el uso de IA que infringe los derechos de los artistas humanos.

Contexto legal en la industria musical

La industria musical está en pie de guerra contra las infracciones de derechos de autor por parte de empresas de IA. Recientemente, la Asociación de la Industria de Grabación de América (RIAA), que representa a sellos como Sony, Warner y Universal, presentó demandas contra Suno y Udio. Estas empresas están acusadas de producir música mediante copias no autorizadas de grabaciones de sonido a gran escala, con la RIAA buscando daños de hasta $150,000 por infracción.

Un enfoque preventivo

YouTube busca evitar estos problemas legales adoptando un enfoque preventivo. Al negociar con las discográficas para obtener licencias, la plataforma espera crear un entorno donde la IA pueda florecer sin infringir derechos de autor. Este método no solo protege a los artistas, sino que también garantiza que las nuevas herramientas de IA de YouTube sean vistas como innovaciones legítimas y respetuosas.

Futuro de la música y la IA

La integración de la IA en la creación musical tiene el potencial de revolucionar la industria. Las nuevas herramientas de YouTube podrían permitir a los artistas experimentar con sonidos y estilos de maneras nunca antes vistas. Sin embargo, este avance debe ser manejado con cuidado para respetar los derechos y el trabajo de los músicos.

Imagina un mundo donde cualquier artista pueda colaborar con un «clone» de su ídolo musical favorito, o donde los fans puedan escuchar nuevas canciones en el estilo de sus bandas preferidas creadas por IA. Las posibilidades son infinitas, pero requieren un equilibrio entre la innovación y el respeto por la propiedad intelectual.