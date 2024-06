Zúñiga pasa de comandar un intento de golpe a ser detenido y denunciar un ‘autogolpe’

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Militares tomaron por tres horas la plaza Murillo. Foto: ANF

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Del Castillo presenta al general Zúñiga como «delincuente» y afirma que quiso derrocar a Luis Arce; Zúñiga: El presidente me dijo «es necesario preparar algo para levantar mi popularidad»; y Arce posesiona al nuevo Alto Mando Militar ante amenaza de golpe. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Del Castillo presenta al general Zúñiga como «delincuente» y afirma que quiso derrocar a Luis Arce

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó esta noche al general Juan José Zúñiga en conferencia de prensa como un «delincuente» que habría intentado derrocar al presidente Luis Arce. «El día de hoy se intentó interrumpir la democracia a través de un golpe de Estado dentro del territorio nacional» denunció el funcionario público que presentó una cronología de los eventos ocurridos hoy en La Paz desde las 13:30 hasta las 18:00. El ministro de Gobierno reportó que en la movilización militar en la plaza Murillo se registraron nueve personas heridas por disparos de arma de fuego. Zúñiga hasta hoy fue comandante general del Ejército de Bolivia.

– Zúñiga: El presidente me dijo «es necesario preparar algo para levantar mi popularidad»

El general Juan José Zúñiga, señalado por liderar un intento de “golpe de Estado”, fue aprehendido la noche de este miércoles, sin embargo, no se quedó callado. Durante su captura, implicó al presidente Luis Arce en un presunto “autogolpe” para levantar su popularidad. “El domingo en el colegio La Salle me reuní con el presidente y el presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad”, relató Zúñiga. Dijo que preguntó al presidente si “¿sacamos los blindados?” y el mandatario le respondió “sacá”. Aseveró que desde el domingo en la noche empezaron a bajar los blindados.

– Tres horas de toma militar: De intento de «golpe» a la acusación de Zúñiga a Arce de «autogolpe»

Después de aproximadamente tres horas de tensión en la plaza Murillo, el personal militar y tanquetas que cercaron el sitio, encabezado por el general Juan José Zúñiga, se retiraron luego de que el presidente Luis Arce posesionará al nuevo Alto Mando militar. Tras el repliegue de la tropa el mandatario celebró arropado de sus afines, condenando el “golpe”, aunque minutos después el general lo implicó en un “autogolpe”. Alrededor de las 14:30 de este miércoles, tanquetas y efectivos militares cercaron los alrededores de la plaza Murillo, centro político de Bolivia. La toma fue liderada por Zúñiga que aseguró que el objetivo era ingresar a la Casa Grande del Pueblo.

– Gobierno de Arce discrepa con el Grupo de Puebla y dice que no fue un «autogolpe»

El gobierno del presidente Luis Arce discrepó con el Grupo de Puebla y afirmó que lo ocurrido hoy en Bolivia no fue un autogolpe como habría sugerido en un comunicado. «El Estado Plurinacional de Bolivia rechaza firmemente el comunicado emitido por el Grupo de Puebla en el que se sugiere que el presidente Luis Arce Catacora estaría generando un autogolpe de Estado. Toda afirmación en ese sentido sólo pretende encubrir el verdadero golpe de Estado, articulado y financiado por la derecha», se lee en el comunicado. El Grupo de Puebla es un foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política latinoamericana y europea meridional.

– Políticos sobre el accionar de Zúñiga: “Autogolpe”, “pantomima” o “es una alianza con la FFAA”

Políticos esperan que la acción militar que protagonizó este miércoles el ex comandante de Ejército, Juan José Zúñiga, con la toma militar de la plaza Murillo, no se trate de un “autogolpe”, “pantomima” o un “acuerdo” con las Fuerzas Armadas (FFAA). La diputada Luisa Nayar, en sus redes sociales, manifestó que el país no va a tolerar ningún “autogolpe” y calificó los hechos sucedidos en plaza Murillo, como un “Show político”. “Comenzamos a sospechar que todo era una farsa, cuando vimos a dos ministros pavonearse frente a las tanquetas, golpeando los vidrios e increpando a viva voz a militares fuertemente armados,”, expresa textual en su cuenta de twitter».

– “La parte política es la que ha planeado este golpe para victimizar al presidente”, dice analista en seguridad y defensa

Jorge Santiesteban, miembro del servicio pasivo del Ejército y analista en seguridad y defensa, consideró la noche de este miércoles que lo ocurrió en la sede de Gobierno fue una “acción política” y no militar. “La parte política es la que ha planeado este golpe para victimizar al presidente y así ganar espacios de poder, pero, sobre todo, la solidaridad y el apoyo de los sectores políticos, sectores sindicales y la población toda”, señaló. Respecto a las declaraciones de Zúñiga, quien señaló que el presidente Luis Arce le dijo que su popularidad estaba baja y por ello era necesario hacer algo, Santiesteban consideró que “el presidente no tenía opciones, sino para organizar este tipo de teatro”.

– ¿Quién es Juan José Zúñiga, el militar a cargo del intento golpista en Bolivia?

Juan José Zúñiga Macías se ha convertido en la figura más visible del tumulto emanado de Bolivia, donde hay acusaciones de golpe de Estado luego de que militares entraran este miércoles con blindados a la plaza Murillo, situada en La Paz. “Pronto va a haber una posesión, seguramente pronto va a haber un nuevo gabinete”, aseveró Zúñiga, quien afirmó que ‘por el momento’ reconoce a Luis Arce como capitán general de las Fuerzas Armadas. A varios periodistas le dijo que los militares están mostrando su ‘molestia’ por el clima en Bolivia. “Basta de humillar a nuestro Ejército”, exhortó. En la víspera, medios locales informaron que Zúñiga había sido relevado de su cargo.

– Arce posesiona al nuevo Alto Mando Militar ante amenaza de golpe

El presidente Luis Arce Catacora posesionó a los generales José Sánchez Velásquez como comandante del Ejército; Gerardo Zabala Álvarez, de la Fuerza Aérea, y Renán Guardia Ramírez, de la Armada. Esto tras que se viviera un intento de golpe de Estado. El nuevo comandante General de las Fuerzas Armadas, José Wilson Sánchez, tras su posesión ordenó a los militares retirarse de plaza Murillo. Esta tarde se vivió por casi 3 horas un presunto intento de golpe de Estado, donde el ahora ex comandante General de las FFAA, Juan José Zúñiga, anunció que se liberarían a los presos políticos y se devolvería la democracia al país.

– La feroz guerra política que arrastra a Bolivia a un nuevo incendio

Desde que Luis Arce ganó las elecciones y asumió la presidencia en noviembre de 2020 se sabía que no le sería tan fácil dar vuelta la página de la última crisis institucional de Bolivia. No eran pocos los analistas que señalaban que quien se la pondría más difícil no sería la dispersa oposición boliviana ni otros factores de poder sino su propio mentor, el expresidente Evo Morales, que nunca estuvo dispuesto a ceder un ápice del control sobre su partido, el MAS, ni del poder omnímodo sobre la zona cocalera y otras organizaciones sociales y gremiales que se extienden sobre el territorio boliviano. La democracia boliviana se tambalea una vez más debajo de una despiadada lucha de poder.

– ASFI asegura que el sistema financiero goza de liquidez y solvencia, pide calma a la población

La ASFI aseguró que el sistema financiero boliviano goza de adecuada liquidez y solvencia, por lo que instó a la población a la calma y a evitar caer en especulaciones frente al fracasado intento de golpe de Estado. La “ASFI insta a la población a mantener la calma y la confianza en sus entidades, evitando dejarse llevar por falsas especulaciones que sólo buscan confundir y generar incertidumbre sobre el Sistema Financiero, el cual goza de adecuados índices de liquidez y solvencia”, se lee en un comunicado. Tras la intentona golpista, largas filas de personas se vieron en los diferentes cajeros automáticos en la ciudad de La Paz.