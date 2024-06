Zúñiga unió a jefes militares, personal pasivo y ‘Pachajchos’ para asaltar Palacio Quemado

Fuente: El Deber

La última llamada que contestó fue a las 9:00 del 26 de junio. Habló brevemente con el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, la autoridad política le consultó del movimiento inusual de tropas con armas desde Challapata a La Paz. Dijo que no sabía nada y que le iba a devolver la llamada. De ahí, se arropó con sus bases militares en un acto en el patio del Gran Cuartel Militar. Puso grados a oficiales, suboficiales y sargentos que son parte de la unidad de Inteligencia. Pasó revista. Saludo a sus subalternos y les pidió “insubordinación y constancia”.

Zúñiga todavía se sentía el dueño del Ejército a pesar de que noche antes le habían notificado que ya no era más comandante del Ejército porque afirmó , en una entrevista televisiva, que “arrestaría” a Evo Morales si intentaba postularse como candidato presidencial.

Los “Pachajchos” es un grupo de poder que está al interior del Ejército de Bolivia. Tiene mucha influencia al momento de designar destinos de oficiales y tienen mucho peso en el combate contra el contrabando. Zúñiga era el líder de esta sección no oficial.

“Fui indagando más cuando me informaron que extrañamente había una instrucción de acuartelamiento en la Séptima, Octava y Novena División (del Ejército). Cuando me comuniqué con el presidente (Arce), que estaba en un acto, le dije que después de haber constatado que había este movimiento, que volvía a insistirme el personal de confianza que tenemos, volví a llamar al general Zúñiga reiteradas veces y ya no respondió. Entonces, hablé con el comandante en jefe (de las FFAA) para que lo llame (a Zúñiga) y tampoco (le) respondió”, relató.