A un año del caso Marset: Paraguay fue su centro de operación

Evadió un megaoperativo de la Policía boliviana en un lujoso domicilio en la ciudad de Santa Cruz. Escapó en un vehículo junto a su esposa y sus tres hijos.

POR RODOLFO ALIAGA

Fuente: La Razón

A casi de un año del escape del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset de Bolivia, las autoridades paraguayas revelaron que antes de asentar su clan en el país estableció su centro de operaciones en esa nación.

“Me avisaron. Sí, me avisaron”, manifestó Marset cuando fue consultado sobre cómo escapó de la Policía Boliviana el 29 de julio.

Ese sábado, la huida del uruguayo generó gran cobertura de los medios de comunicación.

Las autoridades sospechaban que Marset y su familia escaparon hacia Cochabamba, ciudad ubicada en el centro de Bolivia. Sin embargo, hasta el día de hoy no se conoce su paradero, pese a todas las investigaciones que llevaron adelante las fuerzas del orden con la cooperación de otros países y la Interpol.

En Paraguay, Marset edificó una red criminal que se dedicaba principalmente al narcotráfico. Allí formó una sociedad con Miguel Insfrán, alias Tío Rico. Era el líder de un esquema ilegal en ese país y recibía el apoyo de algunos funcionarios del Gobierno.

De hecho, y según la Fiscalía paraguaya, Marset y Tío Rico instalaron una pista clandestina en el chaco, en la frontera de ese país con Bolivia, y que gracias a ella obtuvo $us 433,5 millones en ganancias ílicitas desde Bolivia.

“Desde el inicio del año 2020, Miguel Insfrán Galeano se alió con Sebastián Marset y durante el referido año y el transcurso de 2021 lideró la organización criminal liderada y creada por ambos y tuvieron el control para el tráfico de droga, desde la introducción de clorhidrato de cocaína proveniente principalmente de Bolivia”, señala un documento difundido por medios paraguayos.

El Ministerio Público paraguayo concluyó que desde 2020 el clan Marset-Insfrán mantuvo el control de todo el tráfico de droga de Paraguay hacia Europa y África con droga que salía de Bolivia y otros países sudamericanos.

Además, los fiscales de Paraguay señalaron que probablemente el grupo narco se benefició y potenció durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, que gobernó entre los años 2018 y 2023.

El grupo ilícito logró enviar al extranjero cargas de cocaína por un total de 17.340 kilos y obtuvo ganancias multimillonarias durante el gobierno de Mario Abdo, de acuerdo con el acta de acusación contra su socio, Tío Rico.

Para despejar sospechas, el grupo usó empresas vinculadas al comercio internacional que gestionaban los trámites de exportación, la cocaína era enviada a través de contenedores en el puerto fluvial de Villeta.

Ofrecía cada paquete de cocaína por $us 12.000 o $us 14.000 por envíos mayormente a África; por esa vía lograron obtener $us 18.429.500, señala el acta.

En Europa, el precio de la droga oscilaba entre $us 20.000 y $us 25.000 por cada kilogramo. Solo por la cantidad de droga descubierta (17.340 kilos), la suma total alcanza a $us 433.500.000.

La Fiscalía de Paraguay también reveló que Marset no solo dedicaba su actividad delincuencial en torno al tráfico de drogas en el ámbito internacional. También incluía asesorías para la comisión de homicidios.

Además, El fiscal paraguayo Deny Pak denunció que, en abril de 2021, la red criminal que lidera el uruguayo Sebastián Marset en sociedad con Miguel Insfrán, ya enviaba droga a Europa.

Pak sustenta esa aseveración con documentos incautados en el allanamiento a la casa de Luis Sebriano, un exejecutivo de banco señalado como el artífice de los empaques, de los trámites y los envíos de cocaína al exterior.

El documento presentado en la denuncia del fiscal Pak contra Insfrán revela a detalle cómo se planeaban los envíos de grandes cargas de cocaína al viejo continente y a África. En el documento se suman conversaciones “encriptadas” a través de telefonía móvil entre el acusado, Sebastián Marset, y otros presuntos miembros de la organización criminal.

El Ministerio Público paraguayo acusó al senador Erico Galeano de brindar logística y seguridad a la red criminal de narcotráfico que tejió Sebastián Marset junto a Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, pez gordo del narco local.

Silvio Corbeta, otro fiscal de aquel país, acusó a este legislador por lavado de dinero y asociación criminal. Solicitó un juicio oral y público contra el senador guaraní por sus presuntos nexos con el grupo criminal de Marset.

El Ministerio Público paraguayo presentó esa acusación contra Galeano seguro de que la red criminal de narcotráfico de Marset e Insfrán, involucraba a otros peces gordos y políticos.

La imputación señala que el senador tiene vínculos con la organización criminal por la compraventa de inmuebles y que brindó aeronaves mediante su empresa Alpina SA para que los operadores del tráfico de drogas se desplacen en Paraguay e incluso para viajar a países vecinos.

En el documento se menciona que la relación entre Galeano y los narcotraficantes “no es casualidad”, tal como sostiene la defensa del legislador paraguayo.

Los fiscales también sostienen que el senador recibió $us 1.000.000 por parte del esquema criminal y a sabiendas de que provenía del narcotráfico.

Sobre las presuntas asesorías que ofrecía Marset para la comisión de homicidios en el vecino país, la Fiscalía paraguaya reveló que el narcotraficante sostenía conversaciones secretas con otros delincuentes, a quienes le ofrecía servicios para hacer desaparecer personas y cuerpos.

El fiscal Pak reveló mensajes encriptados entre el narco uruguayo e Insfrán. En los chats, Marset le consultó: “Mi bro lugar para desaparecer un cuerpo tenemos esa posibilidad? Meterlo en ácido o en cal”. “Mañana hablamos bien. Capaz ya voy con el cuerpo conmigo”, señala el mensaje en la aplicación de mensajería encriptada denominada “SKYECC”.

Dichos mensajes entre los narcos fueron intercambiados entre julio y octubre de la gestión 2020. Hablaron de despachos de droga a Europa, cobros y homicidios.

A un año de su llegada a Bolivia, desde donde seguió con sus operaciones, escribió otro capítulo de sus actividades criminales hasta que logró escapar. Desde julio de 2023, Sebastián Marset sigue siendo uno de los criminales más buscados en el continente.

Interpol emitió sello rojo para la búsqueda y la captura del narcotraficante uruguayo.

Esta medida surgió después de que las autoridades lo citaran con un edicto a una audiencia, a la que no se presentó y el juez lo declaró en rebeldía, así informó el director de Interpol, Marco Navía.

Con la emisión del sello rojo de Interpol, a Marset lo buscan en 196 países de la red internacional.

En los últimso días, fue extraditado a Estados Unidos de federico Santoro, mano derecha de Marset Agentes especializados de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía se encargaron del traslado de Santoro, de nacionalidad uruguaya al aeropuerto Silvio Pettirosi de Paraguay. Ahora Santoro se expone a una condena superior a los 20 años.

De futbolistas a empresarios, es larga la lista de vinculados

En las investigaciones que vinculan a Marset con el deporte, la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico extendió citaciones en calidad de testigos para altos dirigentes del fútbol boliviano dentro del caso Sebastián Marset por el delito de tráfico de sustancias controladas y otros.

“La comisión de fiscales emitió comparendo, citaciones a dos personas, una para Noel Montero, presidente de la Asociación Cruceña de Fútbol y Fernando Costa de la Federación Boliviana de Fútbol.

Marset, cuando recaló en el país adquirió un club de fútbol, denominado Los Leones de El Torno, con el que participaba de torneos de la Asociación Cruceña.

Libre en Bolivia, estuvo habilitado en los registros de la ACF con un nombre falso: Luis Amorim Santos. Y llevaba en la espalda la camiseta 23 de su equipo, como muestran videos de las transmisiones de los partidos.

Entre los futbolistas que de alguna manera fueron vinculados a Marset resaltan el nacional Gualberto Mójica o el uruguayo Cristian Latorre.

El primero exfutbolista que militó en clubes como Oriente Petrolero, Blooming, Guabirá y la selección boliviana.

Latorre jugaba en Blooming hasta 2022.

Lucas Casavieja Grande es otro de los que se encuentra en el listado y que en consonancia con Detrás de la Verdad fue enviado a Palmasola. Casavieja se desempeñó en Colón. La última etapa de su trayectoria se dio en Los Leones El Torno, elenco de la segunda división cruceña que fundó el narco Marset.

Marset estaba vinculado a varios empresarios bolivianos y paraguayos, pero también a políticos del país vecino, especialmente luego de que se unió a las filas del Club Capiatá que era regentado por el diputado y senador electo por el Partido Colorado, Erico Galeano Segovia; según publicaciones de prensa en Asución.

En resumidas cuentas, “Marset tenía una estructura para la circulación del dinero proveniente de sus negocios con el narcotráfico” (fiscalía).

CRONOLOGÍA DEL ESCAPE

Septiembre de 2022. El viceministerio de Sustancias Controladas reveló que Sebastián Marset ingresó al país en esa fecha, ahí comienza la trama sobre el narcotraficante más buscado en la región

El viceministerio de Sustancias Controladas reveló que Sebastián Marset ingresó al país en esa fecha, ahí comienza la trama sobre el narcotraficante más buscado en la región 29 de julio de 2023. El narcotrafica nte evadió un operativo policial y escapó de Santa Cruz en compañía de su familia

El narcotrafica nte evadió un operativo policial y escapó de Santa Cruz en compañía de su familia 10 de agosto de 2023. Ministro Del Castillo admite una ‘tercera hipótesis’: Marset posiblemente salió del país

Ministro Del Castillo admite una ‘tercera hipótesis’: Marset posiblemente salió del país 14 de agosto de 2023. Se conoce que un abogado es el tercer cabecilla de la banda criminal del narco charrúa y se destapa otro escándalo

Se conoce que un abogado es el tercer cabecilla de la banda criminal del narco charrúa y se destapa otro escándalo 1 de septiembre de 2023. La Policía boliviana informa que Cayó un ‘testaferro’ cercano al narcotraficante Sebastián Marset, además de su padre y uno de sus hermanos, según el Gobierno

La Policía boliviana informa que Cayó un ‘testaferro’ cercano al narcotraficante Sebastián Marset, además de su padre y uno de sus hermanos, según el Gobierno 14 de noviembre de 2023. La Fiscalía de Bolivia aprehende a dos médicos de una clínica privada en Santa Cruz, vinculados al caso Marset. Con lo que sigue la polémica pero sin rastros del narco

La Fiscalía de Bolivia aprehende a dos médicos de una clínica privada en Santa Cruz, vinculados al caso Marset. Con lo que sigue la polémica pero sin rastros del narco 5 de noviembre de 2023. Caen más autoridades en Uruguay por darle pasaporte al narco Marset, el más buscado, del continente. Las autoridades de ese país siguen investigando el caso

Caen más autoridades en Uruguay por darle pasaporte al narco Marset, el más buscado, del continente. Las autoridades de ese país siguen investigando el caso 29 de noviembre de 2023. Uruguay ‘no negocia con narcotraficantes’, dice presidente Lacalle Pou

Uruguay ‘no negocia con narcotraficantes’, dice presidente Lacalle Pou 5 de diciembre de 2023. Ministerio Público requiere a la FBF información sobre el narco

Ministerio Público requiere a la FBF información sobre el narco 6 de diciembre de 2023. Sebastián Marset descarta entregarse a la Justicia y asegura que ‘no está acorralado’

Sebastián Marset descarta entregarse a la Justicia y asegura que ‘no está acorralado’ 10 de enero de 2024. Viceministro Ríos asegura que no se detectó a policías que hayan protegido a Sebastián Marset

Viceministro Ríos asegura que no se detectó a policías que hayan protegido a Sebastián Marset 9 de febrero de 2024. Liberan al hermano de Marset luego de permanecer en detención

Liberan al hermano de Marset luego de permanecer en detención 13 de abril de 2024. Acusan a dirigentes de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) de haber recibido $us 300.000 de Sebastián Marset

Acusan a dirigentes de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) de haber recibido $us 300.000 de Sebastián Marset 29 de mayo de 2024. Fiscalía paraguaya revela que el clan Marset obtuvo $us 433,5 millones desde Bolivia por narcotráfico y otras actividades delictuosas

Fiscalía paraguaya revela que el clan Marset obtuvo $us 433,5 millones desde Bolivia por narcotráfico y otras actividades delictuosas 14 de junio de 2024. Fiscalía de Paraguay informa a los medios de comunicación que Sebastián Marset instaló una pista clandestina para transportar droga entre los años 2020 y 2021

Fiscalía de Paraguay informa a los medios de comunicación que Sebastián Marset instaló una pista clandestina para transportar droga entre los años 2020 y 2021 7 de septiembre de 2024. Interpol emite sello rojo para la búsqueda y la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, ahora buscado en 196 países, pero no pasa nada

Interpol emite sello rojo para la búsqueda y la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, ahora buscado en 196 países, pero no pasa nada 11 de julio de 2024. Federico Santoro, mano derecha de Sebastián Marset, es extraditado a los EEUU por delitos de lavado.

