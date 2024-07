Abogado de Hamdan plantea una investigación imparcial que incluya al Presidente por sus reuniones con Zúñiga

El abogado Jorge Valda afirmó que su defendido se reunió con el entonces comandante del Ejército boliviano para hablar de la vulneración de derechos humanos de militares detenidos por las masacres de Senkata y Sacaba. Además denunció que no existe una investigación imparcial.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

El abogado que patrocina al activista de derechos humanos detenido Fernando Hamdan, Jorge Valda, planteó que la investigación de la Fiscalía sobre el llamado “golpe de Estado fallido” incluya al presidente Luis Arce por sus reuniones con el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, como se hace con su defendido, quien anoche fue enviado a la cárcel.

“Si la investigación del Ministerio Público fuera auténtica, genuina e imparcial tendríamos que comenzar por investigar las declaraciones que están en la entrevista policial firmada y suscrita por Juan José Zúñiga en la que señala que Edmundo Novillo y Luis Alberto Arce Catacora tenían conocimiento del despliegue militar que se estaba dando”, afirmó Valda en una entrevista con red Uno.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Para el jurista, la Fiscalía realiza presunciones a partir de la reunión que tuvo su defendido el 24 de junio con Zúñiga, quien dos días después encabezó una movilización militar en plaza Murillo que fue considerada como un intento de golpe de Estado.

“Juan José Zúñiga al momento de ser detenido refiere de que Luis Arce había tenido una reunión con él en el colegio La Salle, habían jugado un partido de básquet, ahí están las imágenes, existen las pruebas de que esa reunión ha existido, no sabemos de qué han hablado en esa reunión como tampoco sabemos qué ha hablado Juan José Zúñiga con Fernando Hamdan al día siguiente porque el 23 de junio fue el partido de básquet y el 24 de junio fue la reunión con Hamdan, no sabemos que comunicación existió directamente, pero si vamos a presumir en contra de Hamdan por qué no tendríamos que presumir también en contra de Luis Arce, si fuera una investigación independiente e imparcial se tendría que tratar a todos por igual”, demandó.

Anoche, el juez quinto de Instrucción Penal determinó la detención preventiva del presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), Fernando Hamdan, en la cárcel de San Pedro, por seis meses, por su presunta participación en la toma militar de plaza Murillo.

También puede leer: Fernando Hamdan es enviado a la cárcel de San Pedro por seis meses implicado en la toma militar

Valda afirmó que Hamdan se reunió con el general Zúñiga a convocatoria de éste para hablar de la situación de los militares detenidos por los casos Senkata y Sacaba registrados en 2019.

“Hasta antes del 26 de junio existían más de 10 militares detenidos por los casos Sacaba y Senkata, ahora existen más de 30, Fernando cuando afirma que existió una reunión con Juan José Zúñiga se reunió para tratar el tema de los militares presos, eso es lo que él ha manifestado y realmente no hay ninguna razón que nos haga duda de la palabra de Fernando Hamdan, él ha sido convocado por Juan José Zúñiga para tratar este tema, él no ha ido con sus propios medios, fue con una invitación directa que le hace el comandante del Ejército a un representante de un organismo internacional de derechos humanos ¿Cómo no ir?, ¿Cómo no expresar la indignación que sienten las familias de los presos políticos en este caso de los militares?”, respondió.

Para el Gobierno, Hamdan es un ideólogo del intento de golpe de Estado que mantuvo una comunicación fluida antes y durante el desarrollo del evento con el general Zúñiga y que se habría intentado ocultar la reunión que sostuvo el 24 de junio.

Valda observó que existe “injerencia” e “intromisión” de órganos del Estado en la investigación que solamente debería ser desarrollada por el Ministerio Público y no así por el ministerio de Cultura, ministerio de Defensa, ministerio de Gobierno, viceministerio de Transparencia, ministerio de Justicia y Procuraduría General del Estado.